Ένα «πολύτροπο και πολυτόπο καλλιτεχνικό σχήμα, που συνομιλεί με το παρελθόν και το παρόν, εμπιστεύεται τις νέες γενιές και δημιουργεί ένα πολιτιστικό κύμα που αγκαλιάζει όλο τον Πειραιά», είναι κατά τον καλλιτεχνικό διευθυντή Νίκο Διαμαντή, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26 του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που γιορτάζει εφέτος τα 130 χρόνια λειτουργίας του.

Γιάννης Χουβαρδάς, Νίκος Καραθάνος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιόλη Ανδρεάδη, Γιώργος Κουτλής, Τάσος Πυργιέρης και Δημήτρης Μαλισσόβας, σκηνοθετούν για την Κεντρική Σκηνή, με ένα ρεπερτόριο που εκτείνεται από το κλασικό στο σύγχρονο και από το διεθνές στο τοπικό.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά Νίκος Διαμαντής

Η Χάρις Αλεξίου, ο Χρήστος Λούλης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Ζέτα Μακρυπούλια στην κωμωδία των Κώστα Πρετεντέρη-Ασημάκη Γιαλαμά «Τζένη Τζένη», ο Αργύρης Ξάφης, η Μαρία Σκουλά, ο Νίκος Χατζόπουλος, ο Χάρης Φραγκούλης στον «Ιβάνοφ» του Τσέχωφ, ο Μιχάλης Σαράντης στο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση» και η Νάντια Μπουλέ στο μιούζικαλ «Illya Darling»με τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι -και το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι του «Τα Παιδιά του Πειραιά», που ερμήνευσε μοναδικά η Μελίνα Μερκούρη- είναι μεταξύ των πρωταγωνιστούν που θα απολαύσουμε επί σκηνής.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μιχάλης Σαράντης

Στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια, περιλαμβάνονται επίσης, εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις και η αστική παρέμβαση Ντοκουμέντα του Πειραιά, που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης μέσα από performances, οι οποίες δίνουν φωνή στις μνήμες που συχνά έμειναν στη σκιά. Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι γειτονιές, οι θάλασσες του Πειραιά γίνονται φέτος, για πρώτη φορά, σκηνές όπου η τέχνη συνομιλεί με την κοινωνία. Site-specific παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αφηγήσεις ναυτικών και ψαράδων, ιστορίες της γειτονιάς.

«Το Δημοτικό Θέατρο δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στολίδι ή ένας χώρος τέχνης. Είναι ένας θεσμός με σπουδαία ιστορική κληρονομιά και ταυτόχρονα ζωντανός πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας. Με συνέπεια, όραμα και σκληρή δουλειά, καταφέραμε την τελευταία δεκαετία να του δώσουμε νέα πνοή και να το καταστήσουμε επίκεντρο πολιτισμού όχι μόνο της πόλης αλλά και της χώρας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο του Δ.Θ.Π. ως “ναυαρχίδας του πολιτισμού” του Πειραιά», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην παρουσίαση του προγράμματος.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές όπου οι καλλιτέχνες του φετινού προγράμματος ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν από μια ευχή για τα 130 χρόνια του θεάτρου, καθώς και η ομιλία του 17χρονου μαθητή λυκείου Γιώργου Λακιώτη, στον οποίο ανατέθηκε από το ΔΘΠ να γράψει ένα πρωτότυπο, μικρό ταχύδραμα για να παρουσιαστεί στις αλάνες του Πειραιά.

