Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μετά το τέλος της παράστασης «Μνήμη | Λήθη» (ώρα έναρξης παράστασης 7 μ.μ.), ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Νίκος Διαμαντής προσκαλεί τον θεατρικό συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη σε ένα ζωντανό ντιμπέιτ ενώπιον του κοινού με τίτλο «Θέατρο Σήμερα».

Η παράσταση «Μνήμη | Λήθη»σε κείμενα του Δημήτρη Δημητριάδη, διερευνά τη σχέση του Ανθρώπου με τον Χρόνο και τα όρια της ύπαρξής του. Στο ενδιάμεσο λόγου, κίνησης και ζωντανής μουσικής (τσέλο και κρουστά), δημιουργείται ένας μεταιχμιακός χώρος όπου όλα εν δυνάμει αρχίζουν ή τελειώνουν. Ακούμε τη φωνή εκείνου που μιλάει σαν να μιλάει για πρώτη ή ίσως τελευταία φορά, μέσα από ό,τι φέρει η μνήμη και ό,τι σβήνει η λήθη.

Από τη μία, ο άνθρωπος που ζει μέσα από την επαναφορά στιγμών, μέσα από το ατέρμονο ξανά της μνήμης, επιλέγει να θυμάται μονάχα ένα: την αγάπη. “Επειτ’ απ’ όλα… μένει μόνο αυτή.” Από την άλλη, στη λήθη, σ’ ένα ακατοίκητο τοπίο χωρίς χρονολογία ούτε όνομα, έχουν όλα ξεχαστεί. Το σώμα όμως, που είναι το πρώτο και το τελευταίο, τα θυμάται όλα. “Το σώμα μου. Είναι όλη η ιστορία. Πόλεμοι. Εποχές. Αναταραχές. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Επειδή έχω σώμα, ξεχνώ.”

H Μνήμη και η Λήθη, φαινομενικά αντίθετες αλλά βαθιά αλληλένδετες, αντιμάχονται αλλά και συγκλίνουν μέσα από την εκστατική κίνηση ή την ακινησία, το θόρυβο ή τη σιωπή, για να φωτίσουν τελικά τη σχέση του Ανθρώπου με τον έρωτα, την εξουσία, την πίστη, τον πόλεμο, τη ζωή και τον θάνατο – μέσα στην αέναη ροή του χρόνου.

Φωτογραφία: Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Η παράσταση είναι η δεύτερη συνεργασία της ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Αλίκης Στενού με τον συγγραφέα, μετά το «Πεθαίνω σαν Χώρα»που ανέβηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 2022-23 (BIOS, ΠΛΥΦΑ, Metropolitan Urban Theatre).

Η «Μνήμη | Λήθη» ξεκίνησε στην Ισπανία το καλοκαίρι του 2024, όπου επιλέχθηκε από το Can Bonamic Creation Centre στο πλαίσιο καλλιτεχνικής φιλοξενίας με την υποστήριξη του Creative Europe και του Goethe Institut.

Συντελεστές

Κείμενο: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία – Κίνηση – Σκηνικός χώρος: Αλίκη Στενού

Μουσική: Χαρά Γκρέκα (τσέλο), Νίκος Τουλιάτος (κρουστά)

Κοστούμια: Μαίρη Λημνιού

Σχεδιασμός φωτισμού: Θωμάς Οικονομάκος

Βοηθοί σκηνοθέτιδας: Αθηνά Μαρία Παυλή, Marie Walker

Φωτογραφίες / Trailer: Ιωάννης Κωνσταντινίδης



Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Αντωνία Μαθιουλάκη, Αθηνά Μαρία Παυλή, Αλίκη Στενού

Μουσικοί επί σκηνής: Χαρά Γκρέκα (τσέλο), Νίκος Τουλιάτος (κρουστά)

Info

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Φουαγιέ

Παραστάσεις έως Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή – Σάββατο στις 20:30 & Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

