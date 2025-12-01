Ο Δημήτρης Τάρλοου επιστρέφει στην «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, με την οποία έκανε το περασμένο καλοκαίρι το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο αρχαία δράμα, προσεγγίζοντας το έργο για κλειστό θέατρο. Με τίτλο «Ηλέκτρα εντός», έναν ανανεωμένο θίασο και αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον ρόλο του Αίγισθου, ο Τάρλοου επιχειρεί να ανασυστήσει την αφήγηση σε εσωτερικό περιβάλλον, μεταφέροντάς μας «πιο μέσα» στο παλάτι και σε ένα ως φαίνεται διαφορετικό τόνο.

«Είναι ξημέρωμα και έχει μόλις τελειώσει η γιορτή για την επέτειο της δολοφονίας του Αγαμέμνονα που το βασιλικό ζεύγος δίνει κάθε μήνα, όπως μας πληροφορεί η Ηλέκτρα, αυτή η χολωμένη κόρη, μια ερινύα σε αναμονή. Πλέον κυριαρχούν τόνοι καμπαρέ, τζαζ μουσική από τον Φώτη Σιώτα (και σε αυτή την εκδοχή θα ερμηνεύεται ζωντανά), ερωτισμός, αλκοόλ, μια ατμόσφαιρα θριλερικής γοητείας υπό το φως ενός ακόμη επικείμενου φονικού, που –όπως γνωρίζουμε– δεν θα λύσει απολύτως τίποτα…».

©Patroklos Skafidas

Η Λουκία Μιχαλοπούλου, που το καλοκαίρι ερμήνευσε την Ηλέκτρα, πλαισιώνεται τώρα από μια νέα ομάδα συμπρωταγωνιστών: Την εξαιρετική Αγλαΐα Παππά στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας, τον Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη ως Παιδαγωγό και τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο ως Ορέστη, ρόλο στον οποίον ξεχώρισε στην Ορέστεια του Θόδωρου Τερζόπουλου.

Αγλαΐα Παππά – ©Patroklos Skafidas

«Η απόφαση να ξαναδουλέψουμε τη σοφόκλεια Ηλέκτρα, με οδηγό τις υπέροχα αυθαίρετες πρώτες πρόβες μας εντός του Πορεία, δεν θα ήθελα να εκληφθεί, παρά ως παραδοχή του αβυσσαλέου βάθους του έργου αυτού, που μας καλεί να το εξερευνήσουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι η Τραγωδία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε θέμα τουριστικό, ακυρώνοντας το μέγα όφελος που μπορεί να μας προσφέρει, αν έρθουμε σε επαφή με το βαθύτερο πνεύμα της, που κατά ανέλπιστη τύχη πολλοί Έλληνες, το έχουμε ζωντανό μέσα μας!», αναφέρει ο Δημήτρης Τάρλοου μεταξύ άλλων, στο σημείωμα του.

Αγλαΐα Παππά – Δημήτρης Τάρλοου – ©Patroklos Skafidas

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σχεδιασμός Ήχου: Δημήτρης Μυγιάκης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Αρίστη Τσέλου

Βοηθός σκηνογράφου- ενδυματολόγου: Δέσποινα – Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Βοηθοί φωτιστή: Χάρης Δάλλας, Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Αγλαΐα Παππά – Λουκία Μιχαλοπούλου – ©Patroklos Skafidas

Διανομή (αλφαβητικά)

Παιδαγωγός: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Κλυταιμνήστρα: Αγλαΐα Παππά

Ορέστης: Κωνσταντίνος Ζωγράφος

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

Αίγισθος: Δημήτρης Τάρλοου

Δύο γυναίκες: Ελένη Βλάχου, Ιωάννα Λέκκα

Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μυσιρλής

Info

Θέατρο Πορεία – Από 19 Δεκεμβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15 & Κυριακή 17:00

Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη ζώνη: 25 ευρώ, A’ ζώνη: 22 ευρώ, Β’ ζώνη: 18 ευρώ, Γ’ ζώνη (μειωμένης ορατότητας): 15 ευρώ

Εισιτήρια: https://poreiatheatre.com/plays/ilektra-entos/