Το Βαλλιάνειο Μέγαρο επί της οδού Πανεπιστημίου, ένα ιστορικό κτήριο-τοπόσημο της Αθήνας, παραδίδεται ξανά εντός του 2026 στο κοινό, μετά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της φατνωματικής οροφής του εμβληματικού Αναγνωστηρίου και του Προδόμου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Τα φατνώματα του κτηρίου ήταν ανέπαφα μέχρι την έναρξη των εργασιών, τον περασμένο Ιούλιο. Πριν αρχίσει η διαδικασία, είχε προηγηθεί εκτενής συνεργασία με το ΥΠΠΟ και μελέτες για τη δομή και τα υλικά κατασκευής τους.

Advertisement

Advertisement

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη στερέωση και αποκατάσταση περιοχών με ρωγμές και απώλειες, στον καθαρισμό των επιφανειών και του ζωγραφικού διακόσμου, καθώς και στην τοπική χρωματική αποκατάσταση επιλεγμένων σημείων. Ο χώρος παρέμενε κλειστός από το τέλος του 2023, για την ασφάλεια των επισκεπτών και την απρόσκοπτη διενέργεια των επισκευών.

Τα αποτελέσματα των έως τώρα επεμβάσεων στις φατνωματικές οροφές είναι εντυπωσιακά, καθώς έχουν επαναφέρει και αναδείξει την αρχική μορφή και αισθητική αυτού του ιδιαίτερου διακοσμητικού στοιχείου.

«Κάθε επέμβαση πραγματοποιείται με σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του μνημείου, καθώς ευθύνη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του ιστορικού της αποθέματος. Στόχος είναι το έργο αυτό να αποτελέσει έναυσμα για τη συνολική αποκατάσταση του μνημείου και της ιστορικής του ταυτότητας», όπως αναφέρει η ΕΒΕ.

Το Βαλλιάνειο Μέγαρο, η ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό «διαμάντι», μέρος της νεοκλασικής «Αθηναϊκής Τριλογίας» μαζί με το κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών.

Σχεδιάστηκε από τον Θεόφιλο Χάνσεν, υπό την κατασκευαστική επίβλεψη του Ερνέστου Τσίλλερ και ολοκληρώθηκε το 1902 χάρη στη δωρεά των αδελφών Βαλλιάνων. Το Μέγαρο έχει κηρυχθεί μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού και συνδυάζει την ιστορική μνήμη με την αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας μας, συνιστώντας ένα «ζωντανό» κομμάτι της ταυτότητας της Αθήνας.

Το έργο υλοποιείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και ειδικότερα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα με τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων, καθώς και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, η οποία έχει αναλάβει την εποπτεία των εργασιών.

Τις εργασίες ανέλαβε, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, εξειδικευμένη εταιρεία συντήρησης, μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.