Για τρίτη χρονιά, το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ), και με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα, διοργανώνει την «Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου».

Τρεις κυπριακές παραγωγές, που γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία κατά την παρουσίασή τους στην Κύπρο το 2024, θα φιλοξενηθούν από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στις σκηνές του Κτηρίου Τσίλλερ, με στόχο την προβολή της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας στον ελλαδικό χώρο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών θεατρικών παραγωγών, καθώς και τη διαμόρφωση ενός γόνιμου ελληνοκυπριακού καλλιτεχνικού διαλόγου.

Ο κύκλος των φετινών παραστάσεων ξεκινά στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, με την παραγωγή «Εκ κοιλίας Μητρός μου», του βραβευμένου Κύπριου συγγραφέα Κώστα Μαννούρη, σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή και παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου. Ερμηνεύουν οι Δέσποινα Μπεμπεδέλη και Βαρνάβας Κυριαζής.

Τα δίδυμα αδέρφια Σπήλιος και Χριστίνη, παρά το προχωρημένο τους γήρας, εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτή και απαράλλακτη την επιχείρηση με είδη κεντητικής που τους κληροδότησε ο πατέρας τους. Τι κατανάλωση ωστόσο έχουν τώρα πια οι κλωστές, οι βελόνες και τα κοπανέλια; Μηδαμινή. Ας όψεται το αίσθημα του καθήκοντος απέναντι στους ιερούς νεκρούς που δεν δίνει κανένα έρεισμα διαφυγής. Σήμερα όμως, μια κάποια Πέμπτη, και για αστεία αφορμή θα λεχθούν όσα υφαίνονταν για αιώνες μέσα στις νεανικές, τις γέρικές τους ψυχές.

«Εκ κοιλίας Μητρός μου». Credit: Χριστίνα Τρύφωνος

Το έργο πραγματεύεται την εκ κοιλίας μητρός καταδυνάστευση, τα μικρά και τα μεγάλα εγκλήματα που διαπράττονται κατά του εαυτού και του πλησίον, και όχι του όποιου πλησίον· του κατά σάρκαν αδερφού, της κατά σάρκαν αδελφής, στο όνομα της αγάπης. Κι όλα αυτά, μέσα στο ειρωνικό περίβλημα μιας ελαφράς κωμωδίας. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

Ακολουθεί, στις 12 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», η παράσταση «Σκακιστική Νουβέλα» του Στέφαν Τσβάιχ, σε παραγωγή της Αudere Productions. Ένα έργο βασισμένο στο ομώνυμο εμβληματικό μυθιστόρημα του Αυστριακού συγγραφέα, σε διασκευή και σκηνοθεσία Άντρης Ηρακλέους και Σοφίας Μαυρομιχάλη, με τον Αντρέα Κουτσόφτα επί σκηνής.

«Σκακιστική Νουβέλα». Credit: Στέφανος Στεφάνου

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος, με τη δραματοποιημένη εκδοχή του κλασικού, αυτοβιογραφικού διηγήματος του Γεώργιου Βιζυηνού, «Το αμάρτημα της μητρός μου», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ). Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Θανάσης Ιωάννου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος και Παναγιώτα Παπαγεωργίου ως Χορός αρχαίου δράματος. Επί σκηνής και ο μουσικός Γιώργος Καλογήρου.

«Το αμάρτημα της μητρός μου».Credit: Δημήτρης Λούτσιος

Info

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος, 10€ φοιτητές, σπουδαστές, άνεργοι, άνω των 65, ΑμεΑ

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices | Τηλεφωνικά: 210 72 34 567 & online: www.ticketservices.gr

Ταμείο Εθνικού Θεάτρου: Κτήριο Τσίλλερ



Η προπώληση έχει αρχίσει.

