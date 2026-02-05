«Εμβληματικό» χαρακτήρισε το έργο «Hellenic Heritage», το νέο «ψηφιακό οικοσύστημα πολιτιστικών υπηρεσιών» που ενώνει για πρώτη φορά περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και αναβαθμίζει την εμπειρία του επισκέπτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την παρουσίαση του, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι το έργο, το οποίο εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, «δεν αφορά απλώς στην ψηφιακή αναβάθμιση. Αφορά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διασύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον, με σεβασμό στην ιστορία μας, στο στρατηγικό μας σχέδιο για τον πολιτισμό, ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής, ανοιχτό, εξωστρεφή και προσβάσιμο».

Νέο ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ψηφιακές ξεναγήσεις, κάρτα μέλους

Στον πυρήνα του «Hellenic Heritage», προϋπολογισμού άνω των 27 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Next Generation EU, το οποίο υλοποιείται από το ΥΠΠΟ μέσω του ΟΔΑΠ (Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων), βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο.

Πρόκειται για το επίσημο ψηφιακό σημείο πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας που θα φιλοξενεί πιστοποιημένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το οποίο παράγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

«Η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του ΟΔΑΠ, ψηφιακών και συμβατικών, συμπεριλήφθη στα έργα του υπουργείου Πολιτισμού που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με πόρους, που ξεπερνούν τα 55 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 10 εκατ. ευρώ διατίθενται από ίδιους πόρους του Οργανισμού», σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, προσθέτοντας ότι το έργο «υπηρετεί την ‘Οικονομία των Εμπειριών’, την δημιουργία της ισχυρής και διακριτής ταυτότητας».

Η πρόεδρος του ΟΔΑΠ Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου δήλωσε από την πλευρά της ότι «σηματοδοτεί την νέα εποχή για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Είναι το αποτέλεσμα ενός έργου που συνδυάζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με την καινοτομία, την επιστημονική ακρίβεια με τη σύγχρονη τεχνολογία και τη συνέπεια».

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται νέο ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με στόχο την απλοποίηση της εισόδου, την ενίσχυση της ασφάλειας και την ακριβή αποτύπωση της επισκεψιμότητας -κατά την παρουσίαση επισημάνθηκε ότι το 2019 τα ηλεκτρονικά εισιτήρια ήταν 240.000, ενώ το 2025 ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια.

Εφαρμόζεται σύστημα ζωνών εισόδου σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους, διαμορφώνοντας πιο οργανωμένες και προβλέψιμες συνθήκες επίσκεψης και συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων, όπως και ιδιωτικές ξεναγήσεις πέρα από το ωράριο λειτουργίας.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε η κάρτα μέλους Hellenic Heritage, η οποία προσφέρει δωρεάν εγγραφή και ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους μέσω του hh.gr.

Αναπτύσσονται ψηφιακοί ξεναγοί σε 40 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, διαθέσιμοι σε 8 γλώσσες, στην ελληνική νοηματική γλώσσα και, για πρώτη φορά, στη διεθνή νοηματική γλώσσα, προσφέροντας σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες βιωματικές εμπειρίες ξενάγησης.

Εφαρμόζονται πιλοτικά σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο Κω, εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR), επιτρέποντας την ψηφιακή αναπαράσταση μνημείων και ιστορικών φάσεων που δεν είναι πλέον ορατές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, με υπηρεσίες σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους ήδη από το στάδιο της κράτησης. Εγκαθίστανται συστήματα δυναμικής ψηφιακής σήμανσης και προηγμένες λύσεις ελέγχου και εποπτείας, που ενισχύουν την ασφάλεια των μνημείων και τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ήδη από το καλοκαίρι του 2022, το ΥΠΠΟ και ο ΟΔΑΠ αναπτύσσουν δράσεις που συνδέουν την πολιτιστική εμπειρία με την τοπική γαστρονομία και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Σε 19 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους σε όλη τη χώρα φιλοξενούνται εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

