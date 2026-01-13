Η «Ντάμα Πίκα» του Πούσκιν, γνωστή και από την ομώνυμη όπερα του Τσαϊκόφσκι, αποτελεί το αρχέτυπο των έργων του Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και τιμωρία» και «Ο παίκτης».

Άξονα του διηγήματος αποτελεί η μεταστροφή του νεαρού Χέρμαν από πρότυπο συγκρατημένου ανθρώπου σε εμμονικό παίκτη. Όταν μαθαίνει πως η γριά κόμισσα Άννα Φεντότοβνα γνωρίζει ένα μεγάλο μυστικό που θα του εξασφαλίσει σίγουρο κέρδος στα χαρτιά, ο περιορισμένης οικονομικής επιφάνειας νεαρός, που ποτέ ως τότε δεν έχει ρισκάρει, όχι απλώς υποκύπτει στον πειρασμό, αλλά βάζει ως στόχο ζωής να υποτάξει την ίδια τη μοίρα.

Advertisement

Advertisement

Στην προσπάθειά του να ελέγξει τα καπρίτσια της τύχης, κυνηγώντας μιαν εύκολη και σίγουρη νίκη στην πράσινη τσόχα, ο Χέρμαν θα αποκαλύψει έναν εαυτό που έλκεται από το σκοτάδι. Δεν υπολογίζει τίποτε και εμφανίζει ελάχιστη αντίσταση στα κελεύσματα της παντοδύναμης μοχθηρίας.

Προκειμένου να αποσπάσει το μυστικό της κόμισσας, χρησιμοποιεί με απίστευτο κυνισμό τους ανθρώπους και αφήνει πίσω του νεκρούς.

photo Ελίνα Γιουνανλή

Ο Στάθης Λιβαθινός σκηνοθετεί για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο τη σκηνική μεταφορά της διάσημης νουβέλας του κορυφαίου Ρώσου ποιητή Αλεξάντρ Πούσκιν, με τη Μπέττυ Αρβανίτη στο ρόλο της Ντάμα Πίκα. Μαζί της επί σκηνής οι Νίκος Αλεξίου, Παναγιώτης Καμμένος, Εύα Σιμάτου, Γιάννης Σύριος, Δήμητρα Χατούπη.

photo Ελίνα Γιουνανλή

Η παράσταση ανεβαίνει στις 23 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας.

Συντελεστές

Απόδοση – Διασκευή: Έλσα Ανδριανού

Advertisement

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Advertisement

Ηχητικός σχεδιασμός – περιβάλλον,

σύνθεση – διασκευή κομματιών : Τηλέμαχος Μούσας

Μουσική επιμέλεια: Νέστορας Κοψιδάς

Advertisement

Επιμέλεια κίνησης: Aννα Μάγκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Μαγγίνα

Βοηθός Σκηνογράφου / Ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Advertisement

Οπτική Ταυτότητα: Τάσος Αρβανίτης

Advertisement

Video παράστασης: Χρήστος Δήμας

Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή

Info

Advertisement

Κάθε Τετάρτη 19.00, Πέμπτη & Παρασκευή 20.30, Σάββατο 21.00

και Κυριακή 19.00

Τιμές εισιτηρίων :

Διακεκριμένη 23 ευρώ

Α Ζώνη 20 ευρώ

Μειωμένο 17 ευρώ

(Το μειωμένο εισιτήριο αφορά σε φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ)