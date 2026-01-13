Η «Ντάμα Πίκα» του Πούσκιν, γνωστή και από την ομώνυμη όπερα του Τσαϊκόφσκι, αποτελεί το αρχέτυπο των έργων του Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και τιμωρία» και «Ο παίκτης».
Άξονα του διηγήματος αποτελεί η μεταστροφή του νεαρού Χέρμαν από πρότυπο συγκρατημένου ανθρώπου σε εμμονικό παίκτη. Όταν μαθαίνει πως η γριά κόμισσα Άννα Φεντότοβνα γνωρίζει ένα μεγάλο μυστικό που θα του εξασφαλίσει σίγουρο κέρδος στα χαρτιά, ο περιορισμένης οικονομικής επιφάνειας νεαρός, που ποτέ ως τότε δεν έχει ρισκάρει, όχι απλώς υποκύπτει στον πειρασμό, αλλά βάζει ως στόχο ζωής να υποτάξει την ίδια τη μοίρα.
Στην προσπάθειά του να ελέγξει τα καπρίτσια της τύχης, κυνηγώντας μιαν εύκολη και σίγουρη νίκη στην πράσινη τσόχα, ο Χέρμαν θα αποκαλύψει έναν εαυτό που έλκεται από το σκοτάδι. Δεν υπολογίζει τίποτε και εμφανίζει ελάχιστη αντίσταση στα κελεύσματα της παντοδύναμης μοχθηρίας.
Προκειμένου να αποσπάσει το μυστικό της κόμισσας, χρησιμοποιεί με απίστευτο κυνισμό τους ανθρώπους και αφήνει πίσω του νεκρούς.
Ο Στάθης Λιβαθινός σκηνοθετεί για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο τη σκηνική μεταφορά της διάσημης νουβέλας του κορυφαίου Ρώσου ποιητή Αλεξάντρ Πούσκιν, με τη Μπέττυ Αρβανίτη στο ρόλο της Ντάμα Πίκα. Μαζί της επί σκηνής οι Νίκος Αλεξίου, Παναγιώτης Καμμένος, Εύα Σιμάτου, Γιάννης Σύριος, Δήμητρα Χατούπη.
Η παράσταση ανεβαίνει στις 23 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας.
Συντελεστές
Απόδοση – Διασκευή: Έλσα Ανδριανού
Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός
Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου
Ηχητικός σχεδιασμός – περιβάλλον,
σύνθεση – διασκευή κομματιών : Τηλέμαχος Μούσας
Μουσική επιμέλεια: Νέστορας Κοψιδάς
Επιμέλεια κίνησης: Aννα Μάγκου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Μαγγίνα
Βοηθός Σκηνογράφου / Ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη
Οπτική Ταυτότητα: Τάσος Αρβανίτης
Video παράστασης: Χρήστος Δήμας
Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή
Info
Κάθε Τετάρτη 19.00, Πέμπτη & Παρασκευή 20.30, Σάββατο 21.00
και Κυριακή 19.00
Τιμές εισιτηρίων :
Διακεκριμένη 23 ευρώ
Α Ζώνη 20 ευρώ
Μειωμένο 17 ευρώ
(Το μειωμένο εισιτήριο αφορά σε φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ)