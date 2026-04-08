Με λόγια λιτά αλλά φορτισμένα, ο Γιάννης Βογιατζής παραδέχεται ότι δύσκολα θα μπορούσε να επιστρέψει σήμερα στη θεατρική σκηνή. Όχι από έλλειψη αγάπης, αλλά ακριβώς εξαιτίας της βαθιάς, σχεδόν βιωματικής σχέσης που είχε πάντα με το θέατρο. Ο ηθοποιός, που τον Ιανουάριο του 2026 συμπλήρωσε τα 100 του χρόνια, μίλησε στο Hello για την τέχνη, τη συγκίνηση, τη μακροζωία και μια πορεία που ταυτίστηκε με ολόκληρες δεκαετίες ελληνικού πολιτισμού.

Ο Γιάννης Βογιατζής ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει πλέον πιθανή μια νέα άνοδο στο θεατρικό σανίδι, εξηγώντας πως η συγκίνηση θα ήταν ίσως υπερβολικά μεγάλη. Όπως είπε, το θέατρο δεν ήταν ποτέ για εκείνον μια απλή επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά «η αρχή, η μέση και το τέλος» της ζωής του. Μιλώντας για τους ρόλους του, περιέγραψε μια σχέση απόλυτης αφοσίωσης: δεν «υποκρινόταν» απλώς, αλλά ζούσε αυτό που ερμήνευε.

Η τοποθέτησή του αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος, ακριβώς επειδή προέρχεται από έναν ηθοποιό που κουβάλησε το θέατρο ως εσωτερική ανάγκη και όχι ως δημόσια εικόνα. Στα λόγια του υπάρχει η ήρεμη αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου που δεν επιχειρεί να εξωραΐσει το πέρασμα του χρόνου, αλλά να το κοιτάξει κατάματα. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και η συγκίνηση της στιγμής: ένας καλλιτέχνης ενός αιώνα ζωής να μιλά για τη σκηνή σαν για μια μεγάλη αγάπη που δεν ξεθώριασε ποτέ.

Ο ίδιος έδωσε και μια προσωπική, σχεδόν φιλοσοφική διάσταση στη στάση ζωής του. Δήλωσε πως δεν κοιτά το παρελθόν με νοσταλγία, αλλά προτιμά να δέχεται τη ζωή όπως έρχεται, τονίζοντας ότι αισθάνεται πως του φέρθηκε όμορφα. Στην ίδια συνέντευξη μίλησε επίσης για το «μυστικό» της μακροζωίας του, αναφέροντας ότι δεν κάπνιζε, δεν έπινε και δεν άφηνε την κακεντρέχεια των άλλων να τον βαραίνει.

Πίσω από αυτή τη γαλήνια δημόσια εξομολόγηση βρίσκεται μια εξαιρετικά μεγάλη διαδρομή. Ο Βογιατζής γεννήθηκε στο Αιτωλικό και, όπως καταγράφεται σε βιογραφικά στοιχεία της Φίνος Φιλμ, από παιδί ήθελε να γίνει ηθοποιός. Η πρώτη του παράσταση δόθηκε όταν ήταν μόλις επτά ετών, ενώ η επαγγελματική θεατρική του εμφάνιση ήρθε το 1955, μετά την αποφοίτησή του από τη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου, με τον «Έμπορο της Βενετίας».

Από εκεί και πέρα, η πορεία του απλώθηκε σε δεκαετίες. Συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους, πέρασε από σπουδαίες σκηνές, έπαιξε σε έργα υψηλών απαιτήσεων και συνέχισε να δίνει το παρών στο θέατρο ακόμη και σε ώριμες φάσεις της ζωής του. Η σχέση του με το Εθνικό Θέατρο, αλλά και η παρουσία του στην Επίδαυρο, επιβεβαίωσαν ότι δεν ήταν απλώς ένας δημοφιλής ηθοποιός του παλιού ελληνικού σινεμά, αλλά ένας καλλιτέχνης με ουσιαστικό εκτόπισμα στο σανίδι.

Για το ευρύ κοινό, βέβαια, ο Γιάννης Βογιατζής παραμένει και μια εμβληματική μορφή της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η οθόνη τού χάρισε αναγνωρισιμότητα, τρυφερότητα και μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη, με χαρακτήρες που άφησαν αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από τον «δεύτερο ρόλο». Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, συμμετείχε σε περισσότερες από 65 ταινίες, ενώ πέρασε και από την τηλεόραση, χτίζοντας μια παρουσία που συνδέθηκε με πολλές γενιές θεατών.

Γι’ αυτό και η σημερινή του εξομολόγηση στο Hello δεν διαβάζεται μόνο ως μια προσωπική παραδοχή για τα όρια της ηλικίας. Διαβάζεται και ως η ήσυχη μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε την τέχνη μέχρι το μεδούλι της. Ενός ηθοποιού που δεν χρειάστηκε ποτέ υπερβολές για να ξεχωρίσει και που, έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, εξακολουθεί να εμπνέει σεβασμό, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη.