O Γιάννης Βογιατζής μίλησε για το πώς διατηρεί ζωντανή την αγάπη του για τη ζωή, τονίζοντας ότι η ενέργειά του αποτελεί «την αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου».

Ο σπουδαίος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», η οποία μεταδόθηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Σε αυτήν, ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος αυτότον χρόνο θα συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, αναφέρθηκε τόσο στη μακρόχρονη πορεία του στην υποκριτική όσο και στη φιλοσοφία του απέναντι στον χρόνο.

Σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται την ίδια τη δουλειά του, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει την υποκριτική ως κάτι που του δίνει χαρά και όχι ως υποχρέωση: «Τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου».

Στη συνέχεια, μίλησε για την εσωτερική του στάση απέναντι στον χρόνο, εξηγώντας ότι η ενέργειά του πηγάζει από μια συνειδητή αντίδραση στο πέρασμα των χρόνων, ενώ αναφέρθηκε και σε επιλογές ζωής που θεωρεί ότι τον βοηθούν να διατηρείται καλά. Όπως δήλωσε: «Έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί αν το σκέφτομαι, θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά».

Σε άλλο σημείο, ο Γιάννης Βογιατζής αναφέρθηκε στην τηλεόραση και ειδικότερα στα σίριαλ, εξηγώντας ότι δεν τα παρακολουθεί, καθώς του φέρνουν στον νου τις πρώτες δοκιμασίες και τους αγώνες των νέων ηθοποιών: «Τα σίριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός. Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Βογιατζής πρόσθεσε για την ηλικία του: «Προσπαθώ να μην νιώθω την ηλικία μου γιατί στεναχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν».