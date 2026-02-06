Στο 1ο Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής Μεγάλης Ελλάδας Νοτίου Ιταλίας – Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2026 στο Καταντζάρο της Καλαβρίας, θα συμμετάσχει η παιδική – νεανική χορωδία του Στέφανου Καρδιόλακα «Ελένη Ζαννή Εκάλης».

Η συμμετοχή της χορωδίας θα γίνει με ένα έργο με έντονο κοινωνικό μήνυμα, μέσα από το οποίο τα παιδιά εναντιώνονται στην αδικία και ταυτόχρονα διεκδικούν έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο φωτεινό και πιο ανθρώπινο. Τη μουσική του έργου υπογράφει ο μαέστρος Στέφανος Καρδιόλακας, ενώ την επιμέλεια των στίχων έχει αναλάβει ο Βασίλης Μαστρογιάννης.

Η παιδική – νεανική χορωδία «Ελένη Ζαννή Εκάλης» απέσπασε στο 43ο Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας τον Μάιο του 2025, γεγονός που της έδωσε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνείς μουσικές διοργανώσεις.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Ελληνοϊταλικό Σύνδεσμο Αποφοίτων Ιταλικών Πανεπιστημίων, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών και τον Δήμο Καταντζάρου.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

Η συμμετοχή της χορωδίας στο διεθνές φεστιβάλ της Ιταλίας αποτελεί άμεση συνέπεια της εξαιρετικής της παρουσίας και της διάκρισης που απέσπασε τον Μάιο του 2025 στο 43ο Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας, γεγονός που της έδωσε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις του εξωτερικού.

Οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν στην ιστορική Basilica dell’Immacolata, στο κέντρο της πόλης, με τη

συμμετοχή εξαιρετικών ιταλικών μουσικών συνόλων, χορωδιών και σολίστ της Καλαβρίας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά

στη Μεγάλη Ελλάδα της Νοτίου Ιταλίας και στοχεύει στην ανάδειξη των κοινών ριζών και της

πολιτιστικής κληρονομιάς του αρχαιοελληνικού και βυζαντινού πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και

Νοτίου Ιταλίας.

Χορωδία Στέφανου Καρδιόλακα “Ελένη Ζαννή Εκάλης”

Η παιδική – νεανική χορωδία μετρά πάνω από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και εξέλιξης. Σήμερα

λειτουργεί με την αιγίδα του Ζαννείου Ιδρύματος Εκάλης και αριθμεί πάνω από 30 ενεργά μέλη,

ηλικίας από 7 ετών.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Στέφανου Καρδιόλακα, η χορωδία έχει να επιδείξει πλούσιο

βιογραφικό συμμετοχών σε φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις, αφιερώματα και τηλεοπτικές εκπομπές.

Κεντρικός της στόχος δεν είναι μόνο η μουσική καλλιέργεια, αλλά και η ολιστική ανάπτυξη των

παιδιών, η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής τους εξέλιξης και η διαμόρφωση αξιών όπως η συνεργασία, ο

σεβασμός, η υπευθυνότητα και η συλλογικότητα.

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει ποιοτικά έργα σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως οι Μίκης

Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μάνος Λοΐζος, Γιώργος

Ζαμπέτας, Μίμης Πλέσσας, μεταξύ άλλων, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την ελληνική

μουσική κληρονομιά αλλά και την παρουσίασή της σε διεθνές ακροατήριο.

Ένα μήνυμα αγανάκτησης από τα παιδιά

Σημαντικό ορόσημο στην πορεία της χορωδίας αποτελεί η δημιουργία ενός νέου πρωτότυπου

τραγουδιού, βασισμένου στα λόγια των ίδιων των χορωδών.

Πρόκειται για ένα έργο με έντονο κοινωνικό μήνυμα, μέσα από το οποίο τα παιδιά εναντιώνονται

στην αδικία και ταυτόχρονα διεκδικούν έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο φωτεινό, πιο ανθρώπινο…..

Μια έκκληση για ΕΙΡΗΝΗ και ΕΛΠΙΔΑ στον σύγχρονο κόσμο.

Τη μουσική υπογράφει ο μαέστρος Στέφανος Καρδιόλακας, ενώ την επιμέλεια των στίχων έχει

αναλάβει ο Βασίλης Μαστρογιάννης.»

