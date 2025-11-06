Η γαλλίδα ηθοποιός Καμίλ Κοτέν επελέγη να παρουσιάσει την 51η τελετή Βραβείων Σεζάρ, τη γαλλική εκδοχή των Όσκαρ, διαδεχόμενη την Κατρίν Ντενέβ ως η νέα οικοδέσποινα των Σεζάρ.

Η Κοτέν καθιερώθηκε διεθνώς μέσα από τον ρόλο της Άντρεα, στη σειρά της Φάνι Ερέρο, «Call My Agent», ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στη σειρά του BBC «Killing Eve». Πλέον, θεωρείται ως μια από τις πιο πολυτάλαντες ηθοποιούς του γαλλικού κινηματογράφου. Η σπουδαία της επιτυχία στη μεγάλη οθόνη ήρθε με την ταινία «Connasse, princesse des cœurs», κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης σειράς του Canal+, η οποία της χάρισε υποψηφιότητα για Σεζάρ Καλύτερης Ανερχόμενης Ηθοποιού το 2016.

Παράλληλα, η Κοτέν έχει αφήσει το στίγμα της διεθνώς, πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Ματ Ντέιμον στην ταινία «Stillwater» του Τομ ΜακΚάρθι, ενώ συμμετείχε στο «House of Gucci» του Ρίντλεϊ Σκοτ, μαζί με τους Lady Gaga και Άνταμ Ντράιβερ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Ολυμπία στο Παρίσι, και διοργανώνεται από την Académie des Arts et Techniques du Cinéma σε συνεργασία με το Canal+. Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, ο Τζιμ Κάρεϊ πρόκειται να λάβει το Τιμητικό Βραβείο Σεζάρ.

Με πληροφορίες από Variety