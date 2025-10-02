Ο Τζιμ Κάρεϊ θα λάβει μία από τις κορυφαίες διακρίσεις της καριέρας του, καθώς η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου θα του απονείμει το Τιμητικό Βραβείο Σεζάρ στην 51η τελετή απονομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2026.

Γεννημένος στον Καναδά, ο Τζιμ Κάρεϊ έγινε αρχικά γνωστός από τη σκηνή του stand-up comedy και στη συνέχεια στην τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά της δεκαετίας του ’90, «In Living Color».

Το 1994 έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με τρεις ταινίες οι οποίες άφησαν το δικό τους ιδιαίτερο στίγμα στον κόσμο του Χόλιγουντ: «Ace Ventura: Pet Detective», «The Mask» και «Dumb and Dumber», καθιστώντας τον τον πρώτο ηθοποιό που πρωταγωνίστησε σε τρεις ταινίες οι οποίες βρέθηκαν στην κορυφή του box office μέσα στην ίδια χρόνια.

Ο Κάρεϊ εδραίωσε στη συνέχεια τη φήμη του με ερμηνείες που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, όπως στο «The Truman Show», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και «Man on the Moon», ταινίες οι οποίες του απέσπασαν δύο Χρυσές Σφαίρες. Το 2010, ο Αμερικανός ηθοποιός τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη (Chevalier) από το Γαλλικό Εθνικό Τάγμα Τεχνών και Γραμμάτων (Ordre des Arts et des Lettres) και τον υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, Φρέντερικ Μιτεράν, για τη σημαντική του συνεισφορά στις τέχνες και τον κινηματογράφο.

Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική εμφάνιση του 63χρονου πλέον Τζιμ Κάρεϊ, ήταν στη σειρά ταινιών «Sonic the Hedgehog», ενώ η τελευταία ταινία του franchise κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, το 2020 ο ηθοποιός παρουσίασε –σε συνεργασία με τον μυθιστοριογράφο Ντάνα Βασόν– το σουρεαλιστικό μυθιστόρημα-αυτοβιογραφία «Memoirs and Misinformation», με πρωταγωνιστή μια φανταστική εκδοχή του ίδιου του Κάρεϊ.

«Το έργο του, στην οθόνη και εκτός αυτής, θυμίζει στο κοινό ότι ο κινηματογράφος μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από μία απλή ψυχαγωγία: μπορεί να προκαλεί, να συγκινεί και να φωτίζει. Η δημιουργικότητα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μέσο. Η πορεία του ενσαρκώνει αδιάκοπη τόλμη, επεκτείνοντας συνεχώς τα όρια της ερμηνείας και της τέχνης», ανέφερε σε ανακοίνωση της η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου

Ανάμεσα στους πιο πρόσφατους καλλιτέχνες που έχουν τιμηθεί με το βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας Τεχνών και Τεχνικών του Κινηματογράφου (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν (2024), ο Ντέιβιντ Φίντσερ (2023), η Κέιτ Μπλάνσετ (2022), ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ (2019) και ο Τζορτζ Κλούνεϊ (2017).

Η 51η Τελετή Σεζάρ θα πραγματοποιηθεί στο Olympia Theatre του Παρισιού στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από Deadline

