Με μια συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση από τη σκηνή του Tokyo Dome το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, η Lady Gaga πήρε θέση κατά της υπηρεσίας ICE και των πρακτικών βίας που έχουν κυριαρχήσει τις τελευταίες μέρες στην πόλη της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ καλλιτέχνις διέκοψε τη συναυλία της προκειμένου να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες που στοχοποιούνται στις ΗΠΑ μετά και το θάνατο δυο Αμερικανών, του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ, από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στο σπίτι μου και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας», είπε η βραβευμένη με δεκατέσσερα Grammy ποπ σταρ από τη σκηνή του κατάμεστου σταδίου.

Συνέχισε λέγοντας πως η Μινεσότα βρίσκεται συνεχώς στις σκέψεις της, όπως και «όλοι πίσω στην πατρίδα που ζουν μέσα στον φόβο, αναζητώντας απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας».

«Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μαζί με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αφιέρωσε το τραγούδι της «Come to Mama» σε «όλους όσοι υποφέρουν, σε όλους όσοι νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι, σε οποιονδήποτε έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και περνάει μια δύσκολη, μια αδιανόητη στιγμή, προσπαθώντας να δει πότε θα πλησιάσει το τέλος», όπως είπε.

«Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε. Ελπίζω να μας ακούτε που σας ζητάμε να αλλάξετε την πορεία των πράξεών σας άμεσα και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας», κατέληξε.

Το τελευταίο διάστημα, κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Έντουαρντ Νόρτον και Νάταλι Πόρτμαν έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στις πρακτικές της ICE.

Παράλληλα, ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis», ως φόρο τιμής στους Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ και το οποίο ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «τυχαίες, άσχετες απόψεις και ανακριβείς πληροφορίες», σύμφωνα με το Variety.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

