Τα ευρήματα μίας από τις πλέον εντυπωσιακές αρχαιολογικές ανακαλύψεις που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία περιλαμβάνει η έκθεση «Η λάμψη του ελληνιστικού χρυσού – Ο Ηγεμόνας του Σακάρ» που εγκαινιάστηκε στις 13 Αυγούστου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στη Σόφια.

Πρόκειται για την ταφή Θράκα πολεμιστή του 2ου αιώνα π.Χ. που ήρθε στο φως κοντά στο χωριό Καπιτάν Πέτκο Βοϊβόντα, στην περιοχή Τοπόλοβγκραντ, την οποία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Heritage Daily, οι αρχαιολόγοι της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών χαρακτηρίζουν ως «την πλουσιότερη γνωστή ταφή της ελληνιστικής περιόδου που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα».

Advertisement

Advertisement

Ανήκε σε υψηλόβαθμο Θράκα πολεμιστή ή ηγεμόνα, ο οποίος ετάφη με λαμπρότητα και στρατιωτικές τιμές, μαζί με το πολεμικό του άλογο, όπως μαρτυρούν τα σκελετικά κατάλοιπα. Μέρος της τελετής ήταν η καύση σε ταφική πυρά και η εναπόθεση όπλων, κτερισμάτων και προσωπικών αντικειμένων.

Ο τάφος, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση καλωδίου ηλεκτροδότησης, περιείχε ένα χρυσό στεφάνι, μία ελληνική μάχαιρα με χρυσή λαβή διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους, ένα βραχιόλι με χυτές μορφές, ένα χρυσό περιδέραιο, ένα χρυσό δαχτυλίδι, επιχρυσωμένα μέρη πανοπλίας, καθώς και χρυσά, ασημένια και χάλκινα στολίδια από ιπποσκευή, τα οποία απεικονίζουν ανάμεσα σε άλλα, μυθολογικές σκηνές, όπως την πάλη του Ηρακλή με τον γίγαντα Ανταίο, στοιχείο το οποίο πιθανώς αποτελεί μνεία των στρατιωτικών φιλοδοξιών του ιδιοκτήτη του.

Η χώρα της Θράκης βρισκόταν βόρεια του Αιγαίου Πελάγους, σε μια περιοχή που σήμερα περιλαμβάνει τη Βουλγαρία και τμήματα της Ρουμανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Με ελάχιστα γραπτά αρχεία να έχουν διασωθεί, πολλά από όσα γνωρίζουμε σήμερα για τον πολιτισμό αυτό εξαρτώνται από σύντομες αναφορές αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων.

Σημειώνεται ότι οι Θράκες, οι οποίοι ήταν φημισμένοι ιππείς, στρατολογούνταν από τη Ρώμη ως μισθοφόροι.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της Βουλγαρίας Τόντορ Τσομπάνοφ χαρακτήρισε τα εκθέματα, τα οποία παρουσιάζονται στο κοινό μετά από εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, ως «αριστουργήματα της αρχαίας τέχνης» και σημείωσε ότι το Σακάρ στη νοτιοανατολική Βουλγαρία βρίσκεται στο προσκήνιο αφού είχε αγνοηθεί για πολλά χρόνια.

O διευθυντής του NAIM-BAS Δρ Χρίστο Ποπόφ δήλωσε ότι ο θησαυρός του Τοπόλοβγκραντ θα παραμείνει στο Εθνικό Μουσείο για μερικούς μήνες -έως τις 17 Οκτωβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η έκθεση- και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Δημοτικό Μουσείο του Τοπόλοβγκραντ «όπου ανήκει».

Η μελέτη των ευρημάτων αναμένεται να εμβαθύνει την κατανόηση των αρχαιολόγων για τον θρακικό πολιτισμό, όπως και τις αλληλεπιδράσεις με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία επεκτάθηκε στη Θράκη, ενσωματώνοντάς την ως επαρχία υπό τον αυτοκράτορα Κλαύδιο γύρω στο 46 μ.Χ.

Με πληροφορίες από Artnews