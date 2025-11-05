Στηρίζει μια ξεχωριστή προβολή της ταινίας «Ηλέκτρα 7», η οποία αποτελεί μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ.

Η «Ηλέκτρα 7», μια ταινία μεσαίου μήκους σε επτά κεφάλαια, εμπνέεται από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και μεταφέρει το αρχέτυπο της Ηλέκτρας στη σύγχρονη Ελλάδα, μέσα από επτά διαφορετικές κινηματογραφικές ματιές. Το σενάριο του Παναγιώτη Χριστόπουλου ζωντανεύει από επτά διακεκριμένους σκηνοθέτες: Αλέξανδρο Βούλγαρη, Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπη Μακρίδη, Αργύρη Παπαδημητρόπουλο και Ελίνα Ψύκου, με την Έλσα Λεκάκου στον ρόλο της Ηλέκτρας. Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η Marni Films.

Advertisement

Advertisement

behind the scenes στιγμιότυπα από την ταινία «Ηλέκτρα 7», χορηγία ΔΕΗ

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, στο πλαίσιο του κύκλου Contemporary Ancients του 70ού Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, η ταινία ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας τη γόνιμη σύνδεση θεάτρου και κινηματογράφου, κλασικής έμπνευσης και σύγχρονης κινηματογραφικής ματιάς. Η προβολή της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας δημιουργικής συνεργασίας που φωτίζει την εξέλιξη της ελληνικής τέχνης και ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στους πολιτισμικούς θεσμούς.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στην «Ηλέκτρα 7» εντάσσεται στη στρατηγική της να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενώνουν την τέχνη με την τεχνολογία, τη σύγχρονη έκφραση με την πολιτιστική μας κληρονομιά και την πρόσβαση όλων στη δημιουργία.

ΦΩΣ powered by ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού σινεμά

Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ απονέμει το βραβείο “ΦΩΣ powered by ΔΕΗ”, που τιμά πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, η επιλογή των οποίων θα γίνει από τριμελή κριτική επιτροπή. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους €3.000 για κάθε νικητή και νικήτρια, αναδεικνύοντας τις πρωτοεμφανιζόμενες φωνές του ελληνικού κινηματογράφου που δίνουν νέα πνοή στη μεγάλη οθόνη.

Με κεντρικό μήνυμα «Για τις ταινίες που μας συγκινούν, για τους δημιουργούς που μας εμπνέουν, για όλες εκείνες τις στιγμές που ο κινηματογράφος ήταν εκεί για εμάς, είμαστε εδώ για αυτόν», η ΔΕΗ αναδεικνύει τη διαχρονική της στήριξη στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που με το έργο τους «φωτίζουν» το σήμερα και το αύριο του ελληνικού σινεμά.

Μέσα από τη σταθερή παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, το Evia Film Project και τις δράσεις «Σινεμά με Θέα», η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στη νέα εποχή της 7ης τέχνης, αναδεικνύοντας τον κινηματογράφο ως μέσο έμπνευσης, κοινωνικού διαλόγου και βιώσιμης προόδου.

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, μετατρέποντας την πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, ιδεών και πολιτισμού, όπου η τέχνη, η τεχνολογία και η ενέργεια συναντώνται.

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον πολιτισμό, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που φωτίζουν το σήμερα και ανοίγουν νέους δρόμους για το αύριο της τέχνης και της κοινωνίας.