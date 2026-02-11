Σε ηλικία μόλις 48 ετών έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης ο ηθοποιός James Van Der Beek, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram. Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.

«Ο αγαπημένος μας James Van Der Beek έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί», αναφέρεται στη συγκινητική ανακοίνωση της οικογένειάς του. Στο ίδιο μήνυμα τονίζεται ότι «αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια», ενώ επισημαίνεται πως θα υπάρξει χρόνος για να κοινοποιηθούν περισσότερα σχετικά με τις επιθυμίες του και «την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου». Προς το παρόν, η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα, καθώς θρηνεί «τον αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Η μάχη με τον καρκίνο

Ο ηθοποιός, πατέρας έξι παιδιών, κράτησε αρχικά ιδιωτική τη διάγνωσή του. Τον Νοέμβριο του 2024, ωστόσο, αποκάλυψε στο περιοδικό People ότι πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να μιλήσει δημόσια όταν πληροφορήθηκε ότι ταμπλόιντ επρόκειτο να δημοσιεύσει την είδηση.

«Αντιμετωπίζω αυτό το ζήτημα ιδιωτικά μέχρι τώρα, λαμβάνοντας θεραπεία και εστιάζοντας στη συνολική μου υγεία περισσότερο από ποτέ», είχε δηλώσει. «Βρίσκομαι σε καλό σημείο και αισθάνομαι δυνατός. Ήταν μια πραγματική δοκιμασία και θα σας πω περισσότερα όταν θα είμαι έτοιμος».

Σύμφωνα με ιατρικούς ειδικούς, το συνολικό ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου ανέρχεται στο 64%, αν και διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το στάδιο και το σημείο εκδήλωσης της νόσου.

Οικονομική πίεση και δημόσιες εμφανίσεις

Λίγο μετά τη δημόσια αποκάλυψη της περιπέτειας της υγείας του, ο James Van Der Beek εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας του Tubi «Sidelined: The QB And Me». Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι το κόστος της θεραπείας είχε επιβαρύνει σοβαρά την οικογένειά του. Για να καλύψει μέρος των εξόδων, προχώρησε στην πώληση υπογεγραμμένων αναμνηστικών από την ταινία «Varsity Blues».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του, στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ. Μαζί απέκτησαν έξι παιδιά: την Ολίβια (14 ετών), τον Τζόσουα (13), την Άναμπελ (11), την Εμίλια (8), τη Γκουέντολιν (6) και τον Τζερεμάια (3).

Τον Μάρτιο, ανήμερα των 48ων γενεθλίων του, είχε εξομολογηθεί δημόσια τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε: «Δεν μπορούσα πλέον να είμαι ο σύζυγος που βοηθούσε τη σύζυγό του» και «δεν μπορούσα πλέον να είμαι ο πατέρας που μπορούσε να σηκώσει τα παιδιά του και να είναι εκεί γι’ αυτά».

Λίγους μήνες αργότερα, προκάλεσε ανησυχία όταν ακύρωσε τη συμμετοχή του σε επανένωση των πρωταγωνιστών του «Dawson’s Creek», επικαλούμενος δύο ιώσεις του στομάχου εν μέσω της θεραπείας του. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε διαδικτυακά, δηλώνοντας συγκινημένος: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βρίσκομαι εκεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορώ να δω από κοντά το… όμορφο καστ μου».

Η καριέρα που τον καθιέρωσε

Ο James Van Der Beek έγινε παγκοσμίως γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενσαρκώνοντας τον Ντόσον Λίρι στη δημοφιλή νεανική σειρά «Dawson’s Creek», δίπλα στους Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον, Μισέλ Γουίλιαμς και Μπάσι Φίλιπς. Υποδύθηκε τον ρόλο για έξι σεζόν, κερδίζοντας μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Varsity Blues» και «The Rules of Attraction», ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη βιομηχανία του θεάματος.

Ο θάνατός του προκαλεί βαθιά συγκίνηση στους θαυμαστές και τους συναδέλφους του, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας που συνδέθηκε με μία από τις πιο εμβληματικές σειρές της τηλεοπτικής δεκαετίας του ’90.

