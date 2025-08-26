Είναι ο μουσικός που πειραματίστηκε με τον ηλεκτρονικό ήχο και την ακουστική μουσική, δημιουργώντας έναν αντιφατικό, βαθιά προσωπικό κόσμο. Τα άλμπουμ του απέκτησαν χιλιάδες φανατικούς ακροατές, ενώ η ιδιαίτερη, εξομολογητική ποίησή του συντρόφευσε τις πιο μοναχικές μας στιγμές. Ο Κ. Βήτα έπλασε ηχητικά τοπία σπάνιας ομορφιάς, φανερώνοντάς μας τον εσωτερικό του κόσμο μέσα από μια πρόζα λιτή, ευθύβολη και αφοπλιστικά ειλικρινή.

Η αγάπη του για την κιθάρα και τα συνθεσάιζερ υπήρξε το θεμέλιο για το χαρακτηριστικό του ύφος – ένα ύφος που κινείται ανάμεσα στη μελαγχολία και την ηλεκτρονική ένταση. Ημιτελή τραγούδια, σαν φευγαλέες σημειώσεις σε χαρτιά, γίνονται ο δικός του τρόπος να μιλά για την αλήθεια που μόνο η ψυχή μας μπορεί να αναγνωρίσει.

Advertisement

Advertisement

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Κ.Βήτα επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ποίηση και ηλεκτρονικά τοπία.

Μαζί του, οι αγαπημένοι του μουσικοί, η μπάντα του, για να παρουσιάσουν τραγούδια από όλο το εύρος της μουσικής του διαδρομής -από τα πρώτα άλμπουμ έως το πιο πρόσφατο έργο του, «Το Χέρι».

Βάιος Μαχμουντές: συνθεσάιζερ

Βαγγέλης Μπαλιούσης: ηλεκτρονικό ντραμ σετ

Θάνος Καλέας : Dj Programming

Info

Κ.ΒΗΤΑ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου



Ώρα Έναρξης:21.00

Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση:

https://www.ticketmaster.gr/k-bhta_sen_2007232.html