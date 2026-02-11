Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ ενώνει δυνάμεις με τον Τζακ Λόουντεν στην νέα, άτιτλη προς το παρόν, δραματική σειρά του Apple TV+ η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Metropolis» από τη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Το σενάριο υπογράφει ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Πίτερ Στρόγκαν, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τομ Σάνκλαντ. Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία της Bad Wolf με την PlayTone των Τομ Χανκς και Γκάρι Γκότζμαν και η σύζυγος του εκλιπόντος συγγραφέα, Τζέιν Θιν, που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των έργων, συμμετέχει ως σύμβουλος παραγωγής. Ο Φίλιπ Κερ (1956-2018) καθιερώθηκε με την «Τριλογία του Βερολίνου» («Berlin Noir») ως ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή αποτελεί τη νέα συνεργασία του Φερθ με τον σεναριογράφο, μετά το επιτυχημένο «Tinker Tailor Soldier Spy» του 2011.

Η σειρά, η οποία αποτελείται από 14 βιβλία, επικεντρώνεται στον ντετέκτιβ Μπέρνι Γκούντερ . Η τηλεοπτική μεταφορά ξεκινά με το «Metropolis», το οποίο καταγράφει την ιστορία προέλευσης του ήρωα, στο Βερολίνο του 1928. Ο Μπέρνι, τον οποίο υποδύεται ο Λόουντεν, είναι ένας αστυνομικός που μόλις προήχθη στην επίλεκτη Ομάδα Ανθρωποκτονιών του Βερολίνου. Εκεί, καλείται να εξιχνιάσει την υπόθεση ενός κατά συρροή δολοφόνου που φαίνεται να στοχεύει θύματα που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο.

Ο Φερθ θα υποδυθεί τον Paul Lohser, έναν λαμπρό αλλά οξύθυμο συνάδελφό του. Μεθοδικός, αντικοινωνικός και εξαιρετικά μορφωμένος, αποτελεί το αντίθετο δέος του Bernie. Ως συνεργάτης και απρόσμενος μέντοράς του, είναι η μοναδική ελπίδα του νεαρού αστυνομικού για την εξιχνίαση των δολοφονιών. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στο Βερολίνο.

Ο Κόλιν Φερθ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στη σειρά «Young Sherlock» του Γκάι Ρίτσι, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου, στο Prime Video. Πρωταγωνιστεί επίσης στην νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day» ενώ θα επαναλάβει τον ρόλο του Harry Hart στο φιλμ του Μάθιου Βον «Kingsman: The Blue Bloods».