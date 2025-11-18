Το Μουσείο του Λούβρου έκλεισε μία από τις γκαλερί του τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, για προληπτικούς λόγους, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας σε ορισμένες κολώνες του κτιρίου.

Η διεύθυνση του μουσείου, ανακοίνωσε πως η γκαλερί Καμπανά (Campana), η οποία στεγάζει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική, θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες σχετικά με «συγκεκριμένη αδυναμία που παρουσιάζουν ορισμένες κολώνες που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου, «λόγω της πολύπλοκης αρχιτεκτονικής τους και των δομικών και διαρρυθμιστικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1930, τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου αυτής της πτέρυγας παρουσιάζουν αδυναμίες».

«Ορισμένες δοκοί που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας είναι το πρόβλημα», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σημεία εγκατάλειψης του Λούβρου

Η Γκαλερί Καμπανά βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Sully, στο ανατολικό άκρο του συγκροτήματος του Λούβρου, ενώ το πρόβλημα εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο, ακριβώς πάνω από τη γκαλερί. Ο χώρος χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως γραφεία, σύμφωνα με το μουσείο. Τα 65 άτομα που συνήθως εργάζονται εκεί θα μεταφερθούν σε άλλους χώρους, ενώ διεξάγονται περαιτέρω μελέτες.

Το κλείσιμο της γκαλερί δεν συνδέεται με την πρόσφατη ληστεία, αλλά αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της εγκατάλειψης του μεγαλύτερου μουσείου της Γαλλίας και των κενών ασφαλείας του.

Πριν μήνες, μια ανώτατη διοικητική υπάλληλος του μουσείου είχε προειδοποιήσει δημοσίως για τις συνθήκες στο εσωτερικό του πρώην βασιλικού παλατιού, το οποίο επισκέφθηκαν μόνο πέρυσι 8,7 εκατομμύρια άτομα.

Όμως και η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, έχει αναφέρει σε υπόμνημά της από τον Ιανουάριο τις φθορές στους χώρους του μουσείου, υποστηρίζοντας ότι «ορισμένοι βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση». «Κάποιες αίθουσες έχουν τεράστια προβλήματα υγρασίας, ενώ άλλες παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων τέχνης», είχε αναφέρει.

Με πληροφορίες από France 24