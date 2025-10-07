Ο Erik Truffaz – ένα διαμάντι της ιστορικής Blue Note Records – έρχεται στην Αθήνα με το original κουαρτέτο του, ανοίγοντας την 45η και γεμάτη εκπλήξεις σεζόν-ορόσημο στο Half Note Jazz Club, για πέντε παραστάσεις, από την Παρασκευή 10 μέχρι και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Ο κορυφαίος τρομπετίστας Erik Truffaz, που πρωτοπαρουσιάστηκε με το τότε κουϊντέτο του στην Ελλάδα από το Half Note Jazz Club πριν από 27 χρόνια, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως μουσικούς, που έχουν κάνει πράξη ακριβώς αυτή την οπτική για τη μουσική.

Advertisement

Advertisement

O Γαλλο-Ελβετός Erik Truffaz -ο πιο hip τρομπετίστας μετά την εποχή του Miles στην Ευρώπη στις αρχές της χιλιετίας, όπως τον έχει χαρακτηρίσει το jazzwise– μυήθηκε μικρός στη μουσική από τον σαξοφωνίστα πατέρα του. Η ζωή του όμως άλλαξε ριζικά όταν πρωτάκουσε το «Kind of Blue» του Miles Davis. Η έμπνευση που του έδωσε ο ήχος του Miles, τον οδήγησε στο Concervatoire της Γενεύης και αργότερα να γίνει μέλος της L’Orchestre de Suisse Romande.

Η πρώτη μπάντα που δημιούργησε είχε το όνομα Orange και έπαιζε συνθέσεις δικές του. Η jazz fusion προσέγγιση του σχήματος κατενθουσίασε το κοινό και η Γαλλική επιτροπή Jury du Concours National de la Defense του απένειμε το 1991 ειδικό βραβείο για τη jazz στη χώρα.

Το Φεστιβάλ jazz του Montreaux τον παρουσίασε την ίδια χρονιά για πρώτη φορά κι από τότε αρχίζει μία καριέρα ζηλευτή για τον πολυτάλαντο μουσικό, με περιοδείες σε όλο τον κόσμο. Το 2000 υπέγραψε στην πλέον ιστορική εταιρεία δίσκων στην jazz, η Blue Note Records, με τους δίσκους του να γίνονται μπεστ σέλερ.

Από τους λίγους Ευρωπαίους καλλιτέχνες που έχουν συγκινήσει την Αμερική, ο Erik θα πάει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου θα ηχογραφήσει και θα παίξει με τον μεγάλο Michael Brecker. Ο πολυπράγμων καλλιτέχνης μετά το 2ο άλμπουμ του στην Blue Note, ξεδίπλωσε την δραστηριότητά του πέρα από τις συναυλίες αφού πλέον δημιουργεί μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, το μπαλέτο, κάνει συμφωνική μουσική αλλά παράγει και μεγάλη δόση ηλεκτρονικής μουσικής. Το ύφος της μουσικής του ξεφεύγει πλέον από την καθαρή jazz ή τις ταμπέλες όπως nu jazz, acid, fusion ambient ή Post Bop κι ακουμπά μουσικές όπως η Ινδική, η Sufi, η Αφρικανική, η ίδια η ροκ, το hip hop με ηλεκτρονική χροιά ή απλά εμπνέεται και κατευθύνεται από την φωνή.

Με περισσότερα από 25 προσωπικά άλμπουμ, πωλήσεις δίσκων που φτάνουν ή ξεπερνούν το εκατομμύριο και δεκάδες συνεργασίες, ο Erik Truffaz συνεργάζεται μ’ όλο το φάσμα των μουσικών ανά τον κόσμο κι έχει πλέον καθιερωθεί ως, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης Ευρωπαϊκής μουσικής και κουλτούρας γενικότερα.

Στις συναυλίες του στο Half Note Jazz Club έχει μαζί του το εκπληκτικό του original κουαρτέτο, που αποτελείται από τον μπασίστα και παραγωγό Marcello Giuliani, ιστορικό μέλος της μπάντας του Truffaz, αφού είναι συνοδοιπόρος του για 33 χρόνια και υπεύθυνος για τον ήχο του. Μαζί του ο πιανίστας, Alexis Anérilles, και ο ντράμερ Raphael Chassin. Με την μπάντα αυτή ηχογράφησε άλλωστε τα τελευταία κι πολύ επιτυχημένα άλμπουμ του «Rollin’» και «Clap» κομμάτια από τα οποία θα παίξει και στις συναυλίες του στην Αθήνα.

Advertisement

Erik Truffaz – Trumpet / effects

Marcello Giuliani – Bass

Alexis Anérilles – Keyboards / Piano

Raphael Chassin – Drums

Info

Advertisement

ERIK TRUFFAZ QUARTET

Παρασκευή 10 – Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή, Δευτέρα & Τρίτη 21:30

Advertisement

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 25€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/erik-truffaz-quartet/

Advertisement