Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film, θα τιμήσει φέτος 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960. Οι σπουδαίοι αυτοί ηθοποιοί θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης (30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2025).

Η σκηνή του Ολύμπιον θα υποδεχτεί την Μπέτυ Αρβανίτη, τον Βασίλη Καΐλα, τον Δημήτρη Καλλιβωκά, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Χλόη Λιάσκου, την Μπέτυ Λιβανού, τον Σωτήρη Τζεβελέκο, την Αιμιλία Υψηλάντη και την Άννα Φόνσου.

Τη βραδιά -ένα συγκινητικό reunion που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον- θα παρουσιάσουν ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ, ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους πολυαγαπημένους αστέρες για τη συναρπαστική πορεία τους, αλλά και για τις αθέατες πλευρές της καλλιτεχνικής τους ζωής.

Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ ετοιμάζει ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα όπου πολλοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς θα μοιραστούν με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και πρόσωπα.

Στο αφιέρωμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αξέχαστες στιγμές από όλους τους ηθοποιούς που θα βρεθούν στη σκηνή του Ολύμπιον, αλλά και από τους: Άγγελο Αντωνόπουλο, Ελένη Ανουσάκη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννη Βογιατζή, Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκη Κομνηνό, Μάρω Κοντού, Άννα Κυριακού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανο Ληναίο, Χρήστο Νομικό, Γιώργο Πάντζα, Χρήστο Πολίτη, Κώστα Πρέκα, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκο Τσούκα και Έλλη Φωτίου.

Η μεγάλη αυτή γιορτή ενδυναμώνει τη σταθερή συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη Finos Film, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.