Ο Πορτορικανός ράπερ Bad Bunny θα είναι ο headliner στο halftime show του Super Bowl LX 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, έδρα των San Francisco 49ers.

Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, όπως είναι το αληθινό του όνομα, στο Instagram το βράδυ της Κυριακής: «Super Bowl LX. Bay Area. Φεβρουάριος 2026. #AppleMusicHalftime».

Λίγο μετά την ανάρτηση του, Apple Music, NFL και Roc Nation κοινοποίησαν επίσης τα νέα στο ημίχρονο του αγώνα Green Bay Packers και Dallas Cowboys.

«Αυτό που νιώθω ξεπερνά εμένα. Είναι για κείνους που ήρθαν πριν από μένα και έτρεξαν αμέτρητα μέτρα για να μπορέσω να έρθω και να σκοράρω. Αυτό είναι για τον λαό μου, την κουλτούρα μου και την ιστορία μας», δήλωσε ο βραβευμένος με τρία Grammy Bad Bunny, ο οποίος παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον ράπερ Kendrick Lamar, που εμφανίστηκε στο φετινό Super Bowl, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών στο σόου του ημιχρόνου.

«Αυτό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Benito για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Είμαστε περήφανοι που θα τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», σχολίασε ο ιδρυτής του Roc Nation, Jay-Z.

Ο Bad Bunny εντάσσεται στην περίφημη λίστα των καλλιτεχνών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν στη μεγαλύτερη βραδιά του NFL, μεταξύ των οποίων οι Μάικλ Τζάκσον, Rihanna, Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, Μπρους Σπρίνγκστιν, Νταϊάνα Ρος, Katy Perry, The Weeknd, Usher, The Rolling Stones και Bruno Mars.

Η ανακοίνωση ότι θα είναι headliner στο halftime show του Super Bowl 2026 έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Bad Bunny εξαίρεσε τις ΗΠΑ από την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του φοβούμενος, όπως δήλωσε, πιθανές επιδρομές της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Ice, με στόχο τους θαυμαστές του.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter