Η Χιλιανή συγγραφέας Ιζαμπέλ Αλιέντε ανακοίνωσε ότι το μπεστ σέλερ μυθιστόρημά της «Το Σπίτι των Πνευμάτων», γίνεται σειρά, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video το 2026.

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Τρουέμπα και, μέσα από τα πάθη και τους θριάμβους τριών γενεών, την ιστορία μιας ολόκληρης χώρας, που δεν είναι άλλη από τη Χιλή.

Ο πατριάρχης Εστέμπαν είναι ένας απρόβλεπτος και φιλόδοξος άντρας που το πάθος του για εξουσία συναγωνίζεται μόνο το πάθος του για την ντελικάτη σύζυγό του, Κλάρα, μια γυναίκα που έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τον κόσμο των πνευμάτων. Η κόρη του, Μπλάνκα, θα αγαπήσει έναν άντρα τον οποίο δεν εγκρίνει ο ίδιος, προκαλώντας την παράφορη οργή του. Αλλά η μοίρα θα του δώσει το πιο απρόβλεπτο δώρο: τη λατρεμένη του εγγονή, Άλμπα. Καθώς τα χρόνια περνούν, οι Τρουέμπα παρασύρονται στη δίνη των πολιτικών παθών που σαρώνουν τη χώρα. Και η Άλμπα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη βαριά κληρονομιά της οικογένειάς της.

Η συγγραφέας Ιζαμπέλ Αλιέντε, 22 Μαΐου 2025, Μαδρίτη.

Η Αλιέντε (ανιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, Προέδρου της Χιλής την περίοδο 1970-1973) εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το πρότζεκτ, εκτελεστική παραγωγός του οποίου είναι η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω αυτή τη μίνι σειρά, αν και δεν την έχω δει ολόκληρη. Έχω παρακολουθήσει μόνο τρία επεισόδια, αλλά είναι υπέροχα», είπε η συγγραφέας για την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικογένεια της.

Αναφερόμενη στην ταινία του 1993 τόνισε ότι εκείνη την εποχή, κάθε ταινία με εμπορική αξία έπρεπε να είναι αγγλόφωνη και με πρωταγωνιστές σταρ του σινεμά. «Έτσι, η ταινία είχε όλα τα αστέρια –Μέριλ Στριπ, Τζέρεμι Άιρονς, Αντόνιο Μπαντέρας -και γυρίστηκε στα αγγλικά στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει τo άρωμα της Χιλής», επισήμανε σε συνέντευξη Τύπου στο Σαντιάγο της Χιλής.

Στη μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων πρωταγωνιστούν η Αλίν Κιούπενχαϊμ («Chile ’76»), η Φερνάντα Ουρεγιόλα («Cry Macho») στον ρόλο της Μπλάνκα και η Ρόσι Ερνάντεζ ως Άλμπα. Τον ρόλο του Εστέμπαν Τρουέμπα αναλαμβάνει ο Αλφόνσο Ερέρα, ο οποίος παίζει και στη σειρά «Οι Νεκρές» που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Netflix.

Η παραγωγή είναι FilmNation («Anora», «Conclave»), με την υποστήριξη της εταιρείας παραγωγής Fabula των Pablo και Juan de Dios Larrain, των Χιλιανών βραβευμένων με Όσκαρ παραγωγών των ταινιών «The Eternal Memory» και «A Fantastic Woman».

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα, το εμβληματικό πρώτο της βιβλίο «Το Σπίτι των Πνευμάτων», με το οποίο η Αλιέντε και καθιερώθηκε, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Βασιλική Κνήτου).

Με πληροφορίες από Variety