Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε στην εκπομπή «In Depth» του Γκρέιαμ Μπένσινγκερ, ότι θεωρεί «προδοσία» το γεγονός πως έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Born on the Fourth of July» (Γεννημένος την 4η Ιουλίου), τον οποίο τελικά ανέλαβε ο Τομ Κρουζ.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Όλιβερ Στόουν, κυκλοφόρησε το 1989 και βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Ρον Κόβικ, βετεράνου πεζοναύτη που έμεινε παράλυτος στον πόλεμο του Βιετνάμ και έγινε ακτιβιστής.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Σιν, ο ίδιος βρισκόταν αρχικά σε συζητήσεις για τον ρόλο. «Το περίεργο», είπε, «ήταν ότι ο Όλιβερ μου είπε “θέλω εσύ να κάνεις το Born on the Fourth”. Κάναμε συναντήσεις, δειπνήσαμε με τον Ρον Κόβικ και ξαφνικά σταμάτησα να μαθαίνω νέα του. Όταν τον αναζήτησα, μου είπαν ότι ήταν στην Κούβα», θυμάται ο ηθοποιός.

Λίγο αργότερα, όπως διηγήθηκε, ήρθε το τηλεφώνημα από τον μεγαλύτερο αδελφό του, Εμίλιο Εστεβέζ. «Μου λέει, ‘Φίλε, κάθεσαι;’ Κι εγώ νομίζω ότι κάποιος πέθανε. Τελικά μου λέει, ‘Ο Κρουζ κάνει το Born on the Fourth’. Ο Εμίλιο πίστευε ότι θα λιποθυμούσα ακούγοντας τα νέα! Δηλαδή, τι κάνουμε εδώ; Είναι μια ταινία», συμπλήρωσε.

Παρότι ο Σιν αναγνώρισε ότι ποτέ δεν υπέγραψε συμβόλαιο -«υπήρξε μια χειραψία», όπως είπε-, ένιωσε προδομένος. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε πως δεν κράτησε κακία στον Στόουν. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ο Σιν είχε «χάσει το πάθος» και το «ενδιαφέρον» του για την ταινία. Ο ηθοποιός όμως απάντησε ειρωνικά: «Δεν σε είδα ποτέ ξανά. Πώς ξέρεις πόσο πάθος έχασα αν δεν μιλήσαμε ποτέ ξανά για αυτό;»

Παρά τα παράπονά του, ο Σιν δεν παρέλειψε να επαινέσει τον Τομ Κρουζ για την ερμηνεία του, λέγοντας πως «άξιζε το Όσκαρ». Ο Κρουζ ήταν πράγματι υποψήφιος για το Όσκαρ του Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1990, αλλά το βραβείο κατέληξε στον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για το «My Left Foot» (Το αριστερό μου πόδι).

Με πληροφορίες από The Independent