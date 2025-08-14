Ο Alexander Reichardt και η Katharina Bolesch ερωτεύτηκαν με πάθος την Ελλάδα, το Αιγαίο, τη Νάξο. Γιορτάζοντας εικοσιπέντε χρόνια γόνιμης και δημιουργικής παρουσίας στο νησί, οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν στην Fish & Olive Gallery, που ίδρυσαν το 2006 στο πανέμορφο Χαλκί, την έκθεση «Cycladic Whispers».

Πρόκειται για μια νέα σειρά έργων των δύο καλλιτεχνών –φωτογραφία, κόσμημα, ζωγραφική, κεραμικά και μαρμάρινα γλυπτά– τα οποία ψιθυρίζουν αρμονικά τους ήχους των Κυκλάδων, φέρουν το χρώμα και την αύρα της θάλασσας του Αιγαίου.

Ο Alexander και η Katharina τρέφουν βαθιά αγάπη για την Ελλάδα, την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό της, η οποία τους είχε καλλιεργηθεί από την οικογένειά τους, ήδη από τα παιδικά τους χρόνια. Επέλεξαν την Ελλάδα ως πατρίδα τους λόγω της αγάπης τους για τον τόπο και αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Νάξο γιατί, όπως δηλώνουν, «πουθενά αλλού δεν νοιώσαμε τόσο οικεία, όσο σε αυτόν τον παράδεισο, την Νάξο».

Η Fish & Olive ιδρύθηκε στις 11 Μαΐου του 2000 στο παραδοσιακό χωριό Χαλκί, αρχικά ως ατελιέ των δύο καλλιτεχνών και στη συνέχεια εγκαινιάστηκε στις 11 Αυγούστου του 2006 η Fish & Olive Gallery, μετά την πολυετή αποκατάσταση του παλαιού και απείρου κάλλους κτηρίου, όπου στεγάζεται.

Μάλιστα τον χώρο είχε εγκαινιάσει τότε η Νίκη Γουλανδρή, ιδρύτρια του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ευεργέτιδα και βοτανική ζωγράφος, η οποία είχε αναφέρει στα εγκαίνια μαζί με τις ευχές της: «O Alexander και η Katharina τιμούν τα «αιώνια Ελληνικά σύμβολα», την ελιά και τη θάλασσα!».

Όπως σημειώνει η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη, η οποία επιμελείται την έκθεση, «Ο Alexander, λάτρης της θάλασσας και της Μεσογείου, το σταυροδρόμι των πολιτισμών, φιλοτεχνεί γλυπτά από μάρμαρο, ζωγραφίζει πορσελάνες και κατασκευάζει κοσμήματα με κεντρικό θέμα τα ψάρια. Η τέχνη του, με τα μπλε της θάλασσας και τα άσπρα των κυμάτων, χαρακτηρίζεται από ένα έντονο μινιμαλισμό και την απαράμιλλη υψηλή αισθητική του.

Η Katharina εμπνέεται από καθημερινές εικόνες της υπαίθρου της Νάξου και φιλοτεχνεί έργα τέχνης ρεαλιστικής μορφής με πορσελάνη. Έχει το θέμα της ελιάς ως κινητήρια έμπνευση και αποδίδει τριδιάστατα τα κλαδιά και τους καρπούς του ευλογημένου δέντρου με τα πράσινα χαρακτηριστικά χρώματα και τους ιριδισμούς των φυλλωμάτων της».

Αναφερόμενη στον τίτλο που επέλεξαν οι δύο καλλιτέχνες να δώσουν στην γκαλερί τους, επισημαίνει: «Το όνομα Fish & Olive επιλέχθηκε γιατί η θάλασσα είναι δύναμη, πηγή ζωής, ελευθερία, επικοινωνία, και η ελιά είναι η ίδια η ζωή, δένδρο, τροφή, υγεία, ειρήνη, κατευναστική ενέργεια, ανανέωση και αθανασία.

Ο Alexander και η Katharina ερωτεύτηκαν με πάθος την Ελλάδα, το Αιγαίο, τη Νάξο και αφιερώθηκαν στο Χαλκί και την τέχνη τους. Τα έργα τους έχουν ψυχή και δύναμη γιατί εκπέμπουν το φως και την αύρα του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και παραπέμπουν σε πανάρχαιους πολιτισμούς και άπειρους διαχρονικούς συμβολισμούς.»

Οι δημιουργίες των δύο καλλιτεχνών, εικαστικά έργα ή εφαρμοσμένης τέχνης, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και κοσμούν μεγάλες ιδιωτικές συλλογές και μουσειακούς χώρους.

Info

«Cycladic Whispers»

Διάρκεια έκθεσης: 12 Αυγούστου ως 12 Οκτωβρίου 2025.

Fish & Olive Gallery: Χαλκί Νάξος

Πλατεία Χαλκί, Νάξος, 84302, τηλ. γκαλερί: +30 22850 31771 και +30 22850 32829

www.fisholive.com