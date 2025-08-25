Με όλες τις παραστάσεις στην Αθήνα να έχουν γίνει ήδη sold out, η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού για τον Οιδίποδα του Γιάννη Χουβαρδά, οδήγησε εκτάκτως σε μία νέα και τελευταία παράσταση, στις 15 Σεπτεμβρίου, στον Λυκαβηττό.

Στην παράσταση που καθήλωσε κοινό και κριτικούς και καταχειροκροτήθηκε επί πέντε λεπτά από 17.000 θεατές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ο Χουβαρδάς παρουσιάζει και τα δύο κορυφαία έργα του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος και Οιδίπους Επί Κολωνώ, σε μια ενιαία θεατρική εμπειρία δύο ωρών, με έναν δυνατό πρωταγωνιστικό θίασο: Νίκος Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Χατζόπουλος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιάννης Κότσιφας, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Πηνελόπη Τσιλίκα, Έκτορας Λυγίζος, Άγγελος Τριανταφύλλου, Θεόβη Στύλλου, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου.

Sold out και στην Επίδαυρο

Τα δύο έργα -πολύ διαφορετικά σε δραματουργική σύλληψη και ύφος και γραμμένα με μεγάλη χρονική απόσταση το ένα από το άλλο- είναι αναγνωρίσιμα στη διάρκεια της παράστασης, «αποδίδοντας αρμονικά την αίσθηση μιας ενιαίας ιστορίας, πιστή στο πνεύμα του κορυφαίου αρχαίου τραγικού ποιητή Σοφοκλή».

Info

Προπώληση για την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στο https://www.ticketservices.gr/event/oedipus-2025/?eventid=13052&showid=86274