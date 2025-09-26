Ο Λιβ Σράιμπερ, η Μαγίμ Μπιάλικ και η Ντέμπρα Μέσινγκ είναι μεταξύ των 1.200 και άνω μελών της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας που υπογράφουν ανοιχτή επιστολή κατά της έκκλησης για μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Στην επιστολή, που δημοσιεύθηκε από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Creative Community for Peace και The Brigade, προτρέπουν τους σχεδόν 4.000 συναδέλφους τους οι οποίοι υπέγραψαν στις αρχές του μήνα την έκκληση για μποϊκοτάζ -μεταξύ των οποίων οι Χαβιέ Μπαρδέμ. Γιώργος Λάνθιμος, Χοακίμ Φίνιξ, Έμμα Στόουν, Τίλντα Σουίντον, Ολίβια Κόλμαν-, να επανεξετάσουν τη στάση τους.

H έκκληση για μποϊκοτάζ «ενισχύει την αντισημιτική προπαγάνδα» και ισοδυναμεί με «παραπληροφόρηση που υποστηρίζει την αυθαίρετη λογοκρισία», σύμφωνα με την επιστολή, την οποία συνυπογράφουν επίσης, οι Τζιν Σίμονς, Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, Σάρον Όσμπορν και Τζέρι Ο’Κόνελ.

«Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν μια ιστορία μετατρέπεται σε όπλο, όταν τα ψέματα παρουσιάζονται ως δικαιοσύνη και όταν οι καλλιτέχνες παρασύρονται να ενισχύσουν την αντισημιτική προπαγάνδα», αναφέρει η επιστολή.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η συλλογικότητα Film Workers for Palestine, δημοσίευσε επιστολή με την οποία χιλιάδες καλλιτέχνες δεσμεύτηκαν να σταματήσουν κάθε συνεργασία με ισραηλινούς πολιτιστικούς φορείς (φεστιβάλ, παραγωγούς, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς κ.λ.π.) που «εμπλέκονται στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Με πληροφορίες από Variety