Εκατοντάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες και επαγγελματίες του κινηματογράφου έχουν συνυπογράψει μια νέα ανοιχτή επιστολή, με την οποία δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστούν με ισραηλινούς κινηματογραφικούς οργανισμούς που –όπως τονίζουν– «συμμετέχουν στη γενοκτονία και στο απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού» στη Γάζα.

«Ως δημιουργοί, καλλιτέχνες και φορείς της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να επηρεάζει και να διαμορφώνει συνειδήσεις», σημειώνεται στο κείμενο. «Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, όπου πολλές κυβερνήσεις κλείνουν τα μάτια στη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μη γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη βαρβαρότητα».

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται οι σκηνοθέτες Γιώργος Λάνθιμος, Άβα ΝτουΒερνέι, Άσιφ Καπάντια, Μπουτς Ράιλι και Τζόσουα Οπενχάιμερ, καθώς και οι ηθοποιοί Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ Ράφαλο, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Άιο Εντεμπίρι, Ριζ Αχμέντ, Τζος Ο’Κόνορ, Σίνθια Νίξον, Τζούλι Κρίστι, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ρεμπέκα Χολ, Έιμι Λου Γουντ και Ντέμπρα Ουίνγκερ, αναφέρει το Variety.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής (7/9), η δέσμευση είχε συγκεντρώσει περίπου 1.200 υπογραφές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας φορώντας καρφίτσα με τα χρώματα της Παλαιστίνης, θέλοντας να εκφράσει δημόσια την αλληλεγγύη του προς τον παλαιστινιακό λαό και ιδιαίτερα προς τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

Η επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε από τον Guardian, αντλεί έμπνευση από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ που είχε συμβάλει στον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται να μην προβάλλουν ταινίες, να μην συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή να μην συνεργάζονται με οργανισμούς που θεωρούνται συνένοχοι – όπως φεστιβάλ, κινηματογράφοι, τηλεοπτικοί σταθμοί και εταιρείες παραγωγής.

Σύμφωνα με το κείμενο, η συνεργία μπορεί να εκφράζεται μέσα από την «αποσιώπηση ή τη δικαιολόγηση εγκλημάτων απαρτχάιντ και γενοκτονίας, ή μέσα από άμεση συνεργασία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει».

«Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα των Παλαιστίνιων κινηματογραφιστών, που μας καλούν να μη μείνουμε σιωπηλοί απέναντι στον ρατσισμό και την απανθρωπιά και να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να σταματήσουμε τη συνενοχή στην καταπίεσή τους», σημειώνεται.

Η επιστολή δημοσιεύτηκε από την οργάνωση Film Workers for Palestine. Ο σεναριογράφος Ντέιβιντ Φαρ, ένας από τους συνυπογράφοντες, τόνισε: «Ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, νιώθω συγκλονισμένος από τις πράξεις του ισραηλινού κράτους, που εδώ και δεκαετίες επιβάλλει ένα καθεστώς απαρτχάιντ στους Παλαιστινίους και σήμερα συνεχίζει μια πολιτική γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης στη Γάζα».

Η Χάνα Αϊνμπίντερ πρόσθεσε: «Ως Αμερικανίδα πολίτης, οι φόροι της οποίας χρηματοδοτούν αυτή την επίθεση, αισθάνομαι πως είναι καθήκον μας να κινηθούμε για να σταματήσει η γενοκτονία. Σε μια στιγμή που οι πολιτικοί μας αποτυγχάνουν, οι καλλιτέχνες πρέπει να πάρουν θέση και να αρνηθούν τη συνέργεια».

Στο συνοδευτικό υλικό της δέσμευσης εξηγείται ότι οι ισραηλινοί φορείς που θεωρούνται συνένοχοι περιλαμβάνουν μεγάλα φεστιβάλ, όπως της Ιερουσαλήμ, της Χάιφα, το Docaviv και το TLVFest, τα οποία συνεργάζονται συστηματικά με την κυβέρνηση. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι «υπάρχουν και ισραηλινές κινηματογραφικές οντότητες που δεν είναι συνένοχες» και συνιστάται η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει η παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών.

Η επιστολή ξεκαθαρίζει επίσης ότι η δέσμευση δεν στρέφεται ενάντια σε μεμονωμένους Ισραηλινούς καλλιτέχνες, αλλά σε οργανισμούς και ιδρύματα που θεωρούνται μέρος της καταπίεσης.

Παρόλο που δεν γίνεται ρητή αναφορά στο κίνημα BDS, η πρωτοβουλία θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις πολιτιστικού μποϊκοτάζ εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Η κίνηση αυτή παραπέμπει σε αντίστοιχες ιστορικές προσπάθειες, όπως η πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid το 1987, που είχε συσταθεί από κορυφαίους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων οι Τζόναθαν Ντέμι και Μάρτιν Σκορσέζε, για να πιέσουν τη βιομηχανία του Χόλιγουντ να απομονώσει τη Νότια Αφρική.

Η νέα εκστρατεία εντάσσεται σε ένα ολοένα και αυξανόμενο κύμα καλλιτεχνικών κινητοποιήσεων ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα, με παρόμοιες δηλώσεις από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, συγγραφείς και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο.

