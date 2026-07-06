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Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται πλέον να διαρκέσουν πέντε έτη αντί για δύο, με το κτίριο να παραμένει κλειστό από το 2027 έως το 2032.

Η διοίκηση της Όπερας αξιολογεί τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλούς απομάκρυνσης του μολύβδου και αναθεωρεί συνολικά τα σχέδια για τις δύο σκηνές του οργανισμού.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Όπερας κατά τη διάρκεια των εργασιών θα μεταφερθεί σε εναλλακτικούς χώρους για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της.

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Ο εντοπισμός μολύβδου κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στο ιστορικό Παλαί Γκαρνιέ του Παρισιού -το οποίο εγκαινιάστηκε το 1875 και ήταν πηγή έμπνευσης για το μυθιστόρημα «Το Φάντασμα της Όπερας» του Γκαστόν Λερού το 1910 (όπως και για τη διάσημη μιούζικαλ διασκευή του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ)- έχει, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, «ανατρέψει πλήρως το σχολαστικά καταρτισμένο χρονοδιάγραμμα αναστολής λειτουργίας των δύο σκηνών, καθώς και τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό».

Οι εργασίες αποκατάστασης, που αρχικά υπολογιζόταν ότι θα ολοκληρώνονταν σε δύο χρόνια, εκτιμάται πλέον ότι θα διαρκέσουν πέντε, ενώ η αξιολόγηση της καταλληλότερης μεθόδου για την ασφαλή αφαίρεση του μολύβδου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

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«Ανάλογα με τη μέθοδο που θα επιλεγεί, θα καθοριστεί το φθινόπωρο και η διάρκεια κατά την οποία θα παραμείνει κλειστή η σκηνή του Palais Garnier», αναφέρει η Le Figaro. «Εφόσον δεν προκύψουν νέες δυσάρεστες εκπλήξεις, η διοίκηση μπορεί ήδη να ανακοινώσει ότι οι εργασίες θα εκτείνονται τουλάχιστον από το 2027 έως το 2032, διάστημα κατά το οποίο η Όπερα του Παρισιού θα παρουσιάζει το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα σε εναλλακτικούς χώρους».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας του Παρισιού, Alexander Neef, είχε δηλώσει την άνοιξη στην ίδια εφημερίδα ότι θεωρούσε τη διακοπή λειτουργίας που προβλεπόταν αρχικά περισσότερο ως μια «παύση» παρά ως πραγματικό κλείσιμο. Στόχος ήταν να παραμένει πάντοτε σε λειτουργία ένας από τους δύο χώρους της Όπερας του Παρισιού -το ιστορικό Παλαί Γκαρνιέ ή η νεότερη Όπερα της Βαστίλης- ενώ ο άλλος θα ανακαινίζεται, και στη συνέχεια να εναλλάσσονται.

«Ξεκινάμε τις εργασίες στο Γκαρνιέ, επειδή το κλείσιμό του θα έχει πολύ μικρότερες επιπτώσεις στα έσοδα και στη λειτουργία μας σε σύγκριση με την Όπερα της Βαστίλης», είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας ότι «Αν κλείσω τη Βαστίλη ενώ η σκηνή του Γκαρνιέ δεν λειτουργεί ακόμη κανονικά, αναλαμβάνω μεγάλο ρίσκο».

Εφόσον το Παλαί Γκαρνιέ παραμείνει κλειστό από το 2027 έως το 2032, οι εργασίες ανακαίνισης στην Όπερα της Βαστίλης προβλέπεται να ξεκινήσουν την καλλιτεχνική περίοδο 2033-2034. Ωστόσο, τα σχέδια βρίσκονται πλέον υπό αναθεώρηση, όπως και ο προϋπολογισμός. Σύμφωνα με τη Le Figaro, το συνολικό κόστος των εργασιών είχε αρχικά εκτιμηθεί στα 670 εκατομμύρια ευρώ.

Palais Garnier: Σύμβολο της πολυτέλειας και της αισιοδοξίας του παρισινού 19ου αιώνα

Το Palais Garnier αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα του κόσμου και ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία του Παρισιού. Οικοδομήθηκε μεταξύ 1861 και 1875, μετά από εντολή του Ναπολέοντα Γ΄, στο πλαίσιο της μεγάλης πολεοδομικής αναμόρφωσης της γαλλικής πρωτεύουσας που πραγματοποίησε ο νομάρχης βαρόνος Οσμάν. Σχεδιάστηκε από τον νεαρό τότε αρχιτέκτονα Σαρλ Γκαρνιέ, από τον οποίο πήρε και το όνομά του.

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Η επιβλητική πρόσοψη, η περίφημη Μεγάλη Μαρμάρινη Κλίμακα, το πολυτελές φουαγιέ, οι επιχρυσωμένες διακοσμήσεις και η αίθουσα με τον τεράστιο κρυστάλλινο πολυέλαιο συγκαταλέγονται στα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του.

Το κτίριο ενσαρκώνει περισσότερο από κάθε άλλο την πολυτέλεια και την αισιοδοξία του παρισινού 19ου αιώνα. Γι’ αυτό και χρησιμοποιείται συχνά ως σκηνικό σε κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίσεις υψηλής αισθητικής.

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Το Παλαί Γκαρνιέ έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο και χάρη στο μυθιστόρημα «Το Φάντασμα της Όπερας» του Γκαστόν Λερού. Ο συγγραφέας εμπνεύστηκε από πραγματικά στοιχεία του κτιρίου, όπως τους υπόγειους χώρους και το θρυλούμενο υπόγειο υδάτινο ταμιευτήρα, δημιουργώντας έναν από τους πιο διαχρονικούς λογοτεχνικούς μύθους.

Από το 1989, όταν εγκαινιάστηκε η Όπερα της Βαστίλης, οι δύο σκηνές λειτουργούν συμπληρωματικά ως η Εθνική Όπερα του Παρισιού. Το Παλαί Γκαρνιέ φιλοξενεί κυρίως παραστάσεις μπαλέτου, αλλά και επιλεγμένες παραγωγές όπερας, αποτελώντας μέχρι σήμερα έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από artnews

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