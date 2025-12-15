Στο Χόλιγουντ αλλά και έξω από τα στενά όρια του, καλλιτέχνες και θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στον σκηνοθέτη και ηθοποιό Ρομπ Ράινερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με την αστυνομία να θεωρεί ως δράστη τον γιο τους Νικ.

Γιος του θρυλικού συγγραφέα και κωμικού Καρλ Ράινερ, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Variety, ο Ρομπ Ράινερ έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τον ρόλο του στην ιδιαίτερα επιδραστική τηλεοπτική σειρά «All in the Family». Στη συνέχεια ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα πίσω από την κάμερα, σκηνοθετώντας κλασικές πλέον ταινίες όπως τα «Stand by Me», «This Is Spinal Tap», «When Harry Met Sally» και «A Few Good Men».

Πρόσωπα από τη βιομηχανία του θεάματος, αποχαιρέτησαν καθένας με τον δικό του τρόπο, τον σπουδαίο σκηνοθέτη με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κρίστοφερ Γκεστ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο «This Is Spinal Tap», και η σύζυγός του Τζέιμι Λι Κέρτις δήλωσαν: «Ο Κρίστοφερ κι εγώ είμαστε αποσβολωμένοι, βαθιά λυπημένοι και σοκαρισμένοι από τους βίαιους και τραγικούς θανάτους των αγαπημένων μας φίλων Ρομπ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Αυτή τη στιγμή, η μοναδική μας σκέψη και φροντίδα είναι για τα παιδιά τους και τις οικογένειες τους, και θα προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη για να τους βοηθήσουμε. Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να πενθήσουμε».

Η οικογένεια του θρυλικού σεναριογράφου Νόρμαν Λιρ, ο οποίος απεβίωσε το 2023, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η οικογένεια Λιρ είναι συντετριμμένη από τον θάνατο του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ. Ο Νόρμαν συχνά αναφερόταν στον Ρομπ ως γιο του και η στενή τους σχέση ήταν κάτι το εξαιρετικό, τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο. Ο Νόρμαν θα ήθελε να μας θυμίσει ότι ο Ρομπ και η Μισέλ αφιέρωσαν κάθε τους ανάσα στο να κάνουν αυτή τη χώρα καλύτερη, κάτι που επιδίωξαν μέσα από την τέχνη τους, τον ακτιβισμό τους, τη φιλανθρωπία τους και την αγάπη τους για την οικογένεια και τους φίλους».

Ο Τζον Κιούζακ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία του Ράινερ «The Sure Thing», έγραψε στο Χ: «Σοκαρισμένος από τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ – ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Ο σκηνοθέτης Πολ Φέιγκ δήλωσε: «Ο Ρομπ ήταν ο πραγματικός μου ήρωας».

One of my most cherished pictures. Rob was my true hero. A true visionary titan and a lovely lovely person. One never knows if it’s proper to post during something as tragic as this. But I just want the world to know what so many of us know in the industry. Rob was the best. 💔 pic.twitter.com/oDn1FW1vqb — Paul Feig (@paulfeig) December 15, 2025

Ο Πολ Γουόλτερ Χάουζερ έγραψε: «Πενθώ την απώλεια του αγαπημένου μου σκηνοθέτη όλων των εποχών. Το ”A Few Good Men” είναι ο λόγος που έγινα ηθοποιός και το συνολικό έργο του Ρομπ πίσω από την κάμερα είναι ο λόγος που θέλησα να σκηνοθετήσω και συνεχίζω να το θέλω». Ο ηθοποιός συνέχισε μοιραζόμενος μια προσωπική ιστορία από την πρώτη φορά που συνάντησε τον Ράινερ.

Τέλος, ο Τζος Γκαντ έγραψε: «Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ ήταν δύο από τις πιο καλοσυνάτες και συμπονετικές ψυχές που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Νοιαζόταν βαθιά για όσους δεν είχαν φωνή».

Η τελαυταία εμφάνιση του Ράινερ ήταν μπροστά από την κάμερα με την συμμετοχή του στην ταινία «Spinal Tap II – The End Continues» παρέα με τον Κρίστοφερ Γκεστ.

Με πληροφορίες από Variety, The Guardian

