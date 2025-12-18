Η κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του Ρομπ Ράινερ, ενός κινηματογραφημένου συναυλιακού φιλμ με τίτλο «Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale», αναβάλλεται μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Όπως μετέδωσε το Variety, η αμερικάνικη εταιρεία διανομής, Bleecker Street, ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για το 2026 κυκλοφορία μετατίθεται, έως ότου «αποφασιστεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξη σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στον Ρομπ και την οικογένειά του».

Η ταινία, σύμφωνα με το Guardian, περιλαμβάνει ζωντανά πλάνα από συναυλία των Spinal Tap με τους Κρίστοφερ Γκεστ, Μάικλ ΜακΚιν και Χάρι Σίρερ, οι οποίοι ερμηνεύουν τραγούδια τους κοντά στο αρχαίο μνημείο του Στόουνχεντζ στο Γουίλτσιρ της Αγγλίας.

Οι δημιουργοί είχαν εντοπιστεί στο Στόουνχεντζ τον περασμένο Αύγουστο, με την English Heritage να επιβεβαιώνει τότε ότι ο χώρος είχε ενοικιαστεί για τα γυρίσματα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τον Οκτώβριο, έγινε γνωστό ότι στη συναυλία συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι μουσικοί οι Έρικ Κλάπτον, Σάνια Τουέιν και Τζος Γκρόμπαν. Ωστόσο, κανένα από τα πλάνα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκε στη νεότερη ταινία «Spinal Tap II: The End Continues», η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα, αν και για την ταινία ηχογραφήθηκε μια διασκευή με τη συμμετοχή του Έλτον Τζον.

Οι Ρομπ και Μισέλ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, ενώ ο γιος τους, Νικ Ράινερ, έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία τους.

Με πληροφορίες από The Guardian, Variety