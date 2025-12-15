Νεκροί βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες ο 78χρονος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η 68χρονη σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ, με την αστυνομία να θεωρεί ως δράστη τον γιο τους Νικ ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού από ναρκωτικά.
Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν άγρια μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους με το όργανο του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί.
Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με έργα που περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες των δεκαετιών του 1980 και 1990, όπως τα This is Spinal Tap, When Harry Met Sally και The Princess Bride.