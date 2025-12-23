Μετά από ενθουσιώδεις κριτικές και συγκινητική αποδοχή από το κοινό στο περσινό και το φετινό sold-out στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, Ο Χορός των εραστών του Tiago Rodrigues παρουσιάζεται και στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Το έργο-ύμνος στην αγάπη του Πορτογάλου δημιουργού, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές τις δύο χρονιές που παρουσιάστηκε στην Αθήνα και μετά το τέλος των παραστάσεων στη Στέγη κάνει μια στάση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 22 έως 25 Ιανουαρίου 2026.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν και δημιουργός του «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες», που παρουσιάστηκε το 2023 στη Στέγη, ο Τιάγκο Ροντρίγκες σκηνοθετεί, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού θεάτρου Αργυρώ Χιώτη, τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου. Κι όλα αυτά, σε φωτισμούς του Rui Monteiro και σκηνικά και κοστούμια της Magda Bizarro, υπεύθυνης για τον διεθνή προγραμματισμό στο Φεστιβάλ της Αβινιόν.

Ένα ζευγάρι μες στη νύχτα. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» λέει εκείνη. «Δεν μπορεί να αναπνεύσει» επαναλαμβάνει εκείνος. Ορμούν στο αυτοκίνητο και τρέχουν για το νοσοκομείο. Το έργο του Πορτογάλου συγγραφέα και σκηνοθέτη μάς γραπώνει ήδη από τις πρώτες φράσεις.

Ο Χορός των εραστών έχει τη μορφή φούγκας και την ισχύ μεγάλου ερωτικού ποιήματος – και για τα όσα λέγονται και για το πώς λέγονται. Γιατί, χάρη στις πολύ συγκεκριμένες επαναλήψεις, παραλλαγές και παρηχήσεις των δύο παράλληλων μονολόγων, οι φωνές των δύο ερμηνευτών του ηχούν σαν μία. Μιλούν σαν να ακολουθούν ο ένας την ανάσα και το καρδιοχτύπι του άλλου. Έτσι, μας αφηγούνται τις ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας αγάπης τους.

Φωτογραφία: Stephie Grape

©Andreas Simopoulos

Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο του Τιάγκο Ροντρίγκες, το πιο αυτοβιογραφικό, το οποίο ξεκίνησε να γράφει το 2006 και ολοκλήρωσε το 2020. Ο Ροντρίγκες ανέφερε το 2020: «Επανεξετάζοντας τους χαρακτήρες μου και το τι έχουν ζήσει, είναι σαν να επανεξετάζω την πορεία του θεάτρου μου από τότε που ξεκίνησα να γράφω. Οι χαρακτήρες θα είναι ακόμα ερωτευμένοι; Ο νέος άντρας που ήμουν τότε, που τόλμησε να γράψει αυτό το έργο, θα έχει την ίδια ανάγκη να κάνει θέατρο; Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να ακούσω την απάντηση, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση».

Οι πρωταγωνιστικοί του χαρακτήρες δεν είναι οικογένεια μόνο επειδή είναι παντρεμένοι, αλλά γιατί ζουν με το πάθος εκείνων που διαλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα από την αρχή, κόντρα στον χρόνο και τη φθορά. Ο Χορός των εραστών μας παρασύρει στην καρδιά της σχέσης δύο ανθρώπων, την ώρα που αναμετρώνται με μια οριακή εμπειρία ζωής και θανάτου. Κι από εκεί, στην πορεία της κοινής ζωής τους, ενός «μαζί για πάντα».

Το κείμενο του έργου, σε μετάφραση από τα πορτογαλικά της Μαρίας Παπαδήμα, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις της Στέγης και θα διατίθεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης .

Συντελεστές

Μετάφραση στα ελληνικά: Μαρία Παπαδήμα

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Tiago Rodrigues

Ερμηνεύουν οι: Νίκος Καραθάνος και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Καλλιτεχνική Συνεργάτρια: Αργυρώ Χιώτη

Καλλιτεχνική Βοηθός, Σκηνικά & Κοστούμια: Magda Bizarro

Σχεδιασμός Φωτισμών: Rui Monteiro

Βοηθός Σχεδιασμού Σκηνικών & Κοστουμιών: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Info

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

25ης Μαρτίου και Παραλία, Θεσσαλονίκη 54646

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Από 22 έως 25 Ιανουαρίου 2026

Πέμπτη έως Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 50 λεπτά

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Εισιτήρια

28€ (22€), 25€ (20€), 12€ φοιτητικό, ανεργίας, άνω των 65 ΑμεΑ & συνοδοί 10€ (με αντίστοιχο αποδεικτικό)



