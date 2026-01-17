«Για να εξερευνήσω τα ίχνη των ίδιων των Θαυμάτων και τα ίχνη που έχουν αφήσει στην Ιστορία, ταξίδεψα με τον τρόπο που το έκαναν και οι αρχαίοι, διά ξηράς και διά θαλάσσης». Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 21:00 στο COSMOTE HΙSTORY, η νέα διεθνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV, «Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου».

Στη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, η διακεκριμένη ιστορικός -και συναρπαστική ξεναγός- Μπέτανι Χιούζ εξερευνά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα της αρχαιότητας «ξετυλίγοντας» τους μύθους και αποκαλύπτοντας τα μυστικά τους.

Advertisement

Advertisement

Από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας -το μοναδικό από τα Επτά Θαύματα που έχει επιζήσει από τη φθορά του χρόνου- έως τους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας, (όπου μεταξύ άλλων, μαθαίνουμε ότι η λέξη «παράδεισος» προέρχεται από την περσική λέξη για τον όμορφο περιφραγμένο κήπο), η σειρά πραγματοποιεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, ρίχνοντας «φως» στα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της ανθρωπότητας.

Βασισμένο στο διεθνές μπεστ σέλερ βιβλίο της Χιούζ, «Seven Wonders of the Ancient World» (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Δημήτρης Σταυρόπουλος) το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί προηγμένες ψηφιακές τεχνικές και υψηλής κινηματογραφικής αισθητικής αναπαραστάσεις, αναδεικνύοντας 4.000 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας.

Η Μεγάλη Πυραμίδα στη Γκίζα, οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, το Άγαλμα του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ο Κολοσσός της Ρόδου, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας

Επιπλέον, ενσωματώνει ένα διαδραστικό στοιχείο: μια πρωτοποριακή εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Σε κάθε επεισόδιο, οι τηλεθεατές θα μπορούν να σκανάρουν με το κινητό τους το QR code, που θα εμφανίζεται στην οθόνη, αποκτώντας πρόσβαση σε επιπρόσθετες πληροφορίες και οπτικό υλικό.

Στο επίκεντρο του πρώτου επεισοδίου βρίσκεται η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και ο πρωτοποριακός Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο πρώτος «ουρανοξύστης» της ιστορίας.

Το δεύτερο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Κολοσσό της Ρόδου, το μνημειώδες άγαλμα του θεού Ήλιου με τον αναμμένο πυρσό, το οποίο δέσποζε στην είσοδο του λιμανιού της Ρόδου και στο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Αρχαία Ολυμπία, φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Φειδία.

Advertisement

Η παλαιότερη σωζόμενη καταγραφή της σύνοψης των Επτά Θαυμάτων του Κόσμου, που συντάχθηκε τον 2ο αιώνα π.Χ., βρέθηκε σε ένα κομμάτι παπύρου που χρησιμοποιήθηκε για να τυλίξει ένα αιγυπτιακό μουμιοποιημένο σώμα. Μπέτανι Χιουζ

Στο επεισόδιο αυτό μιλούν οι αρχαιολόγοι Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και δρ. Άγγελος Γκοτσίνας (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας), ο γλύπτης Κώστας Νεοφύτου και ο Σπύρος Συρόπουλος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μετά την προβολή του στο COSMOTE HISTORY -Σάββατο στις 21:00 έως τις 31 Ιανουαρίου- κάθε επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Advertisement