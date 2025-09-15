«Ο βίος μας μας “χαρτογραφεί” και η “γραφή” μας είναι το προσωπικό μας μοναδικό αποτύπωμα. Γραφές και Χάρτες λοιπόν είναι μια διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή της ζωγραφικής δημιουργίας, που επικεντρώνεται στο φυσικό περιβάλλον για τον άνθρωπο μέσα σε αυτό».

Είκοσι οκτώ νέα ζωγραφικά έργα και ισάριθμα κεραμικά αντικείμενα περιλαμβάνει η νέα έκθεση της Βάσως Τρίγκα με τίτλο «Γραφές και Χάρτες», σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, που παρουσιάζεται στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας.

Το έργο της διακρίνεται για την έντονη εικαστική και ποιητική του υφή, αλλά και για την ιδιαίτερη χρωματική του οικονομία: το lapis lazuli μπλε, το λευκό, οι υφές της πέτρας και του φυτικού κόσμου ορίζουν το λεξιλόγιο μιας ζωγραφικής παρόρμησης και μνήμης, όπου ο ορίζοντας «καταργείται όταν το επιτάσσει ο καιρός».

Όπως σημειώνει η Ίρις Κρητικού, η Βάσω Τρίγκα συνδυάζει στα έργα της την χειρονομιακή πυκνότητα της ζωγραφικής γραφής με τη στοχαστική καταγωγή της ύλης.

-Κυρία Τρίγκα, μιλήστε μας για το μπλε. Το δικό σας φλεγόμενο μπλε -το lapis lazuli μπλε.

Αισθάνομαι ότι το χρώμα της ψυχής του καθενός είναι αναπόδραστη επιλογή της ιδιοσυγκρασίας του. Δεν εκλογικεύω την επιλογή μου. Το χρώμα και τις τονικότητες του τα επιλέγω επειδή τα αισθάνομαι ότι είναι έτσι, χωρίς να εξετάζω πώς και γιατί. Αυτό που βλέπω με τα δικά μου μάτια είναι ότι ένα ζωγραφικό έργο, μόλις αποκτήσει ένα μπλε οποιασδήποτε έντασης χρωματικής κλίμακας, γίνεται πιο σύνθετο, ευαίσθητο και πιο δυναμικό. Το lapis lazuli μπλε είναι αυτό που στη φύση αυθεντικά γνήσια εκπέμπει τη «φιλοσοφία του μπλε» κατά την προσωπική μου αίσθηση. Όλα τα μπλε λειτουργούν καταλυτικά μέσα σε μια ζωγραφική σύνθεση. Είναι η φύση δίπλα στο χώμα και η θάλασσα κάτω από τον ουρανό, είναι το φως της νύχτας και το σημείο που ο ζωγράφος επιλέγει να εστιάσει το μάτι του θεατή του. Κατά τη προσωπική μου παρατήρηση και επιθυμία είναι το χρώμα που γλυκαίνει και ηρεμεί όλα τα άλλα. Το μπλε είναι σαν το νερό που ποτίζει το έργο. Η δική μου εμμονή στο μπλε είναι ακαταμάχητη κάθε φορά που ξεκινώ ένα έργο ζωγραφικό.

-Και η Ύδρα; Ποια είναι η δική σας Ύδρα;

Η Ύδρα είναι Ελληνίδα θεά. Η δική μου Ύδρα είναι αυτό που αισθάνομαι πατώντας το πόδι μου στις γυαλιστερές ροδογκρι πλάκες του λιμανιού που έχουν γίνει καθρέφτες από το χρόνο, χωρίς να αντλώ καταγωγή από αυτό το νησί. Το τοπίο και η αύρα της Υδρας εκπέμπει μια ιστορική βαρύνουσα σημασία ενός τόπου που φιλοξενεί το πνεύμα και την ανάπαυλα ανθρώπων με αναζητήσεις και ανησυχίες, που μοιάζουν να θέλουν να δραπετεύσουν από ό,τι τους ταλαιπωρεί και συγχρόνως να «κρυφτούν» σε ένα τοπίο που θα τους προστατεύσει και θα τους ηρεμήσει να βρουν τον καλύτερο εαυτό.

Η εικαστικός Βάσω Τρίγκα

Ο λίγος χρόνος που κάθε φορά τυχαίνει να βρίσκομαι στο νησί διαστέλλεται ευεργετικά και μου χαρίζει όρεξη να φωτογραφίζω με τη μηχανή και το μάτι στιγμές με ανθρώπους και χρωματικές συνθέσεις. Η Ύδρα είναι ένα νησί που με συγκινεί βαθιά παρόλο που δεν το ξέρω τόσο καλά πραγματικά. Η επίδραση της είναι πάντα μια ανάσα και κινητήρια δύναμη, όσον αφορά τη δημιουργική μου δράση. Πάντα θα επιστρέφω και την ευγνωμονώ. Ο χρόνος εκεί με ανταμείβει θετικά.

-Μοιράζετε τον χρόνο σας μεταξύ Αθήνας και Λουξεμβούργου και αναρωτιόμουν πόσα από τα έργα της έκθεσης – τις γραφές και τους χάρτες- φιλοτεχνήθηκαν εκτός Ελλάδας, όταν το βλέμμα σας ήταν εκτεθειμένο σε άλλα χρώματα, σε άλλα τοπία, φυσικά και ανθρώπινα.

Το περιβάλλον του Λουξεμβούργου και ιδιαίτερα το φυσικό του πράσινο με φέρει σε θέση συγκέντρωσης και ηρεμίας να ζωγραφίσω. Για τη συγκεκριμένη 15η ατομική μου έκθεση «Γραφές και Χάρτες», τα μισά και ίσως περισσότερα ζωγραφικά σε καμβά μου έργα άρχισαν και ολοκληρώθηκαν στο Λουξεμβούργο σε αδιάλειπτο χρόνο εργασίας.

«Η ζωγραφική μου δίνει αέρα και νερό. Στο κεραμικό δίνω αίμα και φωτιά. Η ζωγραφική επεκτείνεται αυθόρμητα πάνω στην επιφάνεια της νέας κεραμικής φόρμας, ως ένα παιχνίδι, με όλη τη χαρά και τη σοβαρότητα, που αυτό πάντα ενέχει και ανταποδίδει»

Τα κεραμικά έργα γίνονται στην Αθήνα όταν βρεθώ. Το ξένο προς την Ελλάδα περιβάλλον και διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα αγαπητό σε μένα και οικείο, μετά από είκοσι χρόνια οικογενειακής ζωής στο Λουξεμβούργο, διαπιστώνω ότι προσδίδει σε μένα δυναμική και ενδιαφέρον στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός έργου.

Στο χρονικό διάστημα που μένω στο Λουξεμβούργο ο χρόνος είναι μόνο ως επι το πλείστον για διάβασμα και ζωγραφική και γράψιμο. Στην Αθήνα επίσης ζωγραφίζω και σκιτσάρω και κάνω πλάνα οργάνωσης της εργασίας. Αισθάνομαι ότι έργα που συνέβησαν στο Λουξεμβούργο για κάποιο μυστηριώδη λόγο δεν θα τα είχα κάνει στην Αθήνα και αντίστροφα. Ο χρόνος της ζωγραφικής είναι γεμάτος και η ζωγραφική έχει τη χάρη γενικότερα να ακολουθεί τη ζωή, όπου και αν βρίσκεσαι, με συνέπεια και συγχρόνως αναπόφευκτη περιπέτεια, που είναι φυσικά και ένα ζητούμενο σταθερά.

-Όπως επισημαίνετε, «Το κεραμικό αντικείμενο φέρει ιστορία πολιτισμού της καθημερινής ζωής του απλού ανθρώπου, που το χρησιμοποιεί και μέσω αυτού δημιουργεί». Αυτό σημαίνει ότι απαιτεί λιγότερη προσήλωση και ενέργεια σε σχέση με ένα έργο ζωγραφικής;

Το κεραμικό έργο ως αντικείμενο χρηστικό και γλυπτό συγχρόνως ξεκίνησε το 2016 να σχηματίζεται ως μια ανάγκη μου για πειραματισμό στη φόρμα και ζωγραφική πάνω στο πηλό που δίνει δυνατότητες ξεκούρασης από το καμβά και πρόκλησης να σκέφτεσαι τρόπους υλοποίησης ιδεών τρισδιάστατων αλλά καθημερινών αντικειμένων που συνηγορούν στο να χαίρεσαι τη τέχνη πάνω στο τραπέζι και στη χρήση και στη θέαση.

Με ενδιαφέρει ο πειραματισμός και η έκπληξη που συχνά η δημιουργία του κεραμικού επιφυλάσσει στα στάδια της παραγωγής του. Σε σχέση με ένα ζωγραφικό καμβά η προσήλωση εργασίας έχει ίδια φόρτιση. Ο χρόνος είναι αρκετός και η ενέργεια που απαιτεί είναι σημαντική γιατί η επιτυχής δημιουργία του Κεραμεικού αντικειμένου δεν έχει να κάνει μόνο με τον εαυτό που ζωγραφίζει και σχεδιάζει αλλά και με τα όποια ρίσκα του ψησίματος ενός μοναδικού έργου τέχνης, που σε ατυχή κατάληξη δεν επαναλαμβάνεται το ίδιο ακριβώς.

Επομένως η υπόθεση κεραμικό είναι μια πρόκληση ικανή να εισάγει το αντικείμενο αυτό στο καθημερινό βίο και να τον διασκεδάσει και εξωραΐσει με τη χρήση του, από την άλλη όμως ο τρόπος για να γίνει απαιτεί συνεργασία και σύνθεση δυνάμεων και χρόνου, του καλλιτέχνη που σχεδιάζει και εμπνέεται να φτιάξει και του κεραμίστα που ψήνει και γιαλώνει με την εμπειρία του. Οπως αναφέρω σε μια σημείωση στην αρχή του καταλόγου της έκθεσης αυτής «Η ζωγραφική μου δίνει αέρα και νερό. Στο κεραμικό δίνω αίμα και φωτιά. Η ζωγραφική επεκτείνεται αυθόρμητα πάνω στην επιφάνεια της νέας κεραμικής φόρμας, ως ένα παιχνίδι, με όλη τη χαρά και τη σοβαρότητα, που αυτό πάντα ενέχει και ανταποδίδει».

-Πώς επιλέξατε τον τίτλο της έκθεσης;

Ο τίτλος της έκθεσης προέκυψε μετά από συζήτηση με την αρχαιολόγο και επιμελήτρια της έκθεσης Ίριδα Κρητικού και πρόταση της που αποδέχθηκα, καθώς πολλά έργα μου εμπεριέχουν γραψίματα, λέξεις και φράσεις που ήρθαν στα διαβάσματα μου καθώς ζωγράφιζα.

Τα Περίπτερα αναρτούν ειδήσεις και διαπιστώσεις και τίτλους με φιλοσοφική και σχολιαστική διάθεση ενίοτε που προκύπτουν από συγκυριακά δικά μου ερεθίσματα γραφής. Πάντα γράφω και διαβάζω ανάμεσα από τη ζωγραφική. Με χαλαρώνει και μου ανοίγει παράθυρα στη σκέψη. Αυτό το κάνω από μικρή. Επίσης μου αρέσει να γράφω σε χαρτί και με μολύβι, να βλέπω τα γράμματα να γίνονται σημαδάκια και ο γραφικός χαρακτήρας να αναπτύσσεται όλο και πιο γρήγορα και βιαστικά. Ακούγεται πλέον στο καιρό μας αναχρονιστική συνήθεια, αλλά η μαγεία του γραψίματος μοιάζει με το σχέδιο στο χαρτί ή το σκίτσο το βιαστικό. Ο βίος μας λοιπόν μας “χαρτογραφεί”και η “γραφή”μας είναι το προσωπικό μας μοναδικό αποτύπωμα. Γραφές Και Χάρτες λοιπόν είναι μια διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή της ζωγραφικής δημιουργίας, που επικεντρώνεται στο φυσικό περιβάλλον για τον άνθρωπο μέσα σε αυτό.

-Υπάρχουν σχέδια να μεταφερθεί η έκθεση στην Αθήνα;

Η έκθεση μόλις έχει επιτυχώς στηθεί με την άψογη συνεργασία και προθυμία των ανθρώπων στο Μουσείο της Υδρας, τη διευθύντρια κα Ντίνα Αδαμοπούλου και την κα Ίριδα Κρητικού επιμελήτρια της έκθεσης μαζί μου, με το καλύτερο τρόπο που θα είχα στο μυαλό μου, μέσα στο χώρο του Μουσείου που είναι η Ύδρα όλη και τον σέβομαι ιδιαίτερα. Αν στο μέλλον προταθεί μια μεταφορά της έκθεσης στην Αθήνα θα μου δώσει ιδιαίτερη χαρά και θα επιδιώξω να οργανωθεί με το καλύτερο τρόπο σε ένα χώρο που θα φιλοξενήσει την έκθεση αυτή με φροντίδα.

Info

Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα–Κυριακή: 9 π.μ.–4 μ.μ. & 7:30–9:30 μ.μ