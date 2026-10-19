Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε πτώση 22,61% στις 19 Οκτωβρίου 1987, προκαλώντας διεθνή χρηματιστηριακό πανικό και αναστολή συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κατάρρευση πυροδοτήθηκε από οικονομικές ανησυχίες και τη χρήση αυτοματοποιημένων προγραμμάτων πώλησης, τα οποία ενέτειναν τη ρευστότητα και την πίεση στην αγορά.

Μετά το γεγονός, οι αρχές καθιέρωσαν μηχανισμούς προσωρινής διακοπής συναλλαγών για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων κατά τη διάρκεια έντονης μεταβλητότητας.

Παρά τις ευρέως διαδεδομένες αφηγήσεις, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να τεκμηριώνουν περιστατικά αυτοκτονιών χρηματιστών ως άμεση συνέπεια της συγκεκριμένης χρηματιστηριακής κρίσης.

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Η εικόνα των χρηματιστών που προσπαθούν να πουλήσουν ταυτόχρονα, χωρίς να βρίσκουν αγοραστές, συνοψίζει έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των αγορών: ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε αλυσιδωτή κατάρρευση.

19 Οκτωβρίου 1987: Η μέρα που χάθηκαν 508 μονάδες

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Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 1987 ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 508,32 μονάδες, δηλαδή 22,61% της αξίας του, σε μία μόνο συνεδρίαση. Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση του δείκτη και προκάλεσε διεθνή χρηματιστηριακό πανικό.

Γιατί κατέρρευσαν οι αγορές

Η άνοδος των προηγούμενων ετών είχε ανεβάσει τις αποτιμήσεις, ενώ ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, το δολάριο και τις εμπορικές ανισορροπίες επιβάρυναν το κλίμα. Οι πωλήσεις στην Ασία και στην Ευρώπη ενίσχυσαν την πίεση πριν ανοίξει η Νέα Υόρκη. Τα αυτοματοποιημένα προγράμματα αντιστάθμισης κινδύνου, γνωστά ως portfolio insurance, συνέβαλαν στον φαύλο κύκλο: όσο υποχωρούσαν οι τιμές, τόσο αυξάνονταν οι εντολές πώλησης.

Η Αθήνα κατέβασε ρολά

Η αναταραχή μεταδόθηκε και στην ελληνική αγορά. Το Χρηματιστήριο Αθηνών οδηγήθηκε σε πολυήμερη αναστολή συναλλαγών, που συχνά περιγράφεται ως κλείσιμο δέκα ημερών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη επέκταση του πανικού. Η απόφαση αναδεικνύει πόσο ευάλωτες ήταν οι αγορές ακόμη και πριν από τη σημερινή εποχή της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης.

Ο μύθος των αυτοκτονιών

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Σε δημοφιλείς αφηγήσεις για το 1987 επαναλαμβάνεται ότι χρηματιστές πήδηξαν από τα παράθυρα ή τα μπαλκόνια του χρηματιστηρίου. Δεν υπάρχουν όμως επαρκή αξιόπιστα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τέτοιο περιστατικό ως συνέπεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Παρόμοιες δραματικές ιστορίες συνδέθηκαν και με το κραχ του 1929 και συχνά αναπαράγονται χωρίς έλεγχο.

Τι άλλαξε μετά τη Μαύρη Δευτέρα

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε έτοιμη να στηρίξει τη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στα επόμενα χρόνια καθιερώθηκαν μηχανισμοί προσωρινής διακοπής συναλλαγών, τα λεγόμενα circuit breakers, ώστε να υπάρχει χρόνος εκτόνωσης όταν οι τιμές κινούνται βίαια. Το μάθημα του 1987 ήταν ότι η τεχνολογία επιταχύνει τις συναλλαγές, όχι όμως απαραίτητα και τη λογική των επενδυτών.

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Η ιστορική παρακαταθήκη

Η 19η Οκτωβρίου 1987 απέδειξε ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες αγορές μπορούν να παρασυρθούν από έναν συνδυασμό φόβου, αλληλεξαρτήσεων και αυτοματοποιημένων πωλήσεων. Η κληρονομιά της «Μαύρης Δευτέρας» παραμένει επίκαιρη: η ταχύτητα των συναλλαγών απαιτεί ισχυρούς μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου και εμπιστοσύνη στη λειτουργία των αγορών.

Πηγές: Federal Reserve History, Goldman Sachs Historical Moments

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