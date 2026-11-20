Wall Street: Μαζικό sell off στις μετοχές τεχνολογίας – Εξανεμίστηκαν όλα τα κέρδη του Nasdaq για το 2026 - iSTOCK

Η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί επενδυτική τρέλα στις αγορές – Google και Berkshire Hathaway κερδίζουν το στοίχημα με 10 δισ. δολάρια

Παγκόσμιο χρηματιστηριακό κραχ: Τρισεκατομμύρια δολάρια έγιναν καπνός από τη Wall Street έως την Ασία – Καταρρέουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, «φταίνε οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ

Anthropic: Ετοιμάζει την μεγαλύτερη είσοδο στην ιστορία της Wall Street με αποτίμηση έως και 1,4 τρισ δολάρια – Ποιοι κολοσσοί θα επενδύσουν στη μετοχή

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Wall Street αντιμετωπίζει ισχυρές αναταράξεις λόγω της μαζικής εξόδου επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο και των ανησυχιών για τις υπερβολικές αποτιμήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Nasdaq δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, χάνοντας όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει από τις αρχές του 2026.

Η απότομη πτώση της μετοχής της Anthropic ενίσχυσε τον προβληματισμό των επενδυτών σχετικά με την κερδοφορία των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι πιέσεις επεκτείνονται σε μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, παρά τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Οι επενδυτές στρέφονται πλέον στα κρατικά ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο, καθώς η αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια παραμένει έντονη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες ισχυρές αναταράξεις προκαλεί στη Wall Street η μαζική έξοδος επενδυτών από τις τεχνολογικές μετοχές, με τις ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης να εντείνονται. Το κλίμα επιβαρύνει και η απότομη πτώση της Anthropic, μόλις μία ημέρα μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, ενισχύοντας τους φόβους ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την AI ίσως έχει φτάσει στα όριά του.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Nasdaq δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, υποχωρώντας κατά 3,21% στις 23.101 μονάδες. Με αυτή την πτώση, ο τεχνολογικός δείκτης χάνει πλέον όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει από τις αρχές του 2026 και περνά σε αρνητικό έδαφος.

Advertisement

Advertisement

Ο S&P 500 κινείται χαμηλότερα κατά 1,95%, ενώ ο Dow Jones εμφανίζει μικρότερη πτώση, της τάξης του 0,47%.

Αιματοχυσία στη Wall Street



1 τρισεκατομμύριο $ κεφαλαιοποίησης έχει χαθεί μέσα σε 5 λεπτά



Ή Anthropic η οποία μόλις χθες κατέγραψε το μεγαλύτερο ρεκόρ της ιστορίας κατά την εισαγωγή της, σήμερα καταρρέει με απώλειες περί το 27%!!



Αναμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί, τα πρώτα… November 20, 2026

Πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και αυξανόμενη ανησυχία

Η νέα αναταραχή έρχεται μετά τις σημαντικές απώλειες της Πέμπτης, όταν και οι τρεις βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς υποχώρησαν πάνω από 2%. Ο Dow Jones βρέθηκε μάλιστα κάτω από τις 50.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, ενώ ο S&P 500 συμπλήρωσε έξι διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με το αρνητικό σερί να απειλεί να γίνει το μεγαλύτερο από τον Απρίλιο του 2024.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 6,2%, ενώ S&P 500 και Nasdaq υποχωρούν περίπου 5%. Την ίδια ώρα, ο δείκτης φόβου VIX ξεπέρασε προσωρινά τις 30 μονάδες, ένδειξη ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για ενδεχόμενη περαιτέρω αστάθεια.

Η πτώση της Anthropic ενισχύει τις αμφιβολίες για την AI

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Anthropic, με τη μετοχή της να χάνει περίπου 10%, μετά το άλμα άνω του 17% που σημείωσε κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της. Η εισαγωγή της εταιρείας, δημιουργού του chatbot Claude, είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για νέα ώθηση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο η γρήγορη αναστροφή της πορείας της ενίσχυσε τον προβληματισμό.

Οι επενδυτές εξετάζουν πλέον πιο προσεκτικά αν τα τεράστια ποσά που δαπανώνται για υποδομές AI μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης η αυξανόμενη εξάρτηση από δανεισμό και οι αβεβαιότητες γύρω από τη νομισματική και ρυθμιστική πολιτική στις ΗΠΑ.

Advertisement

Wall Street: Μαζικό sell off στις μετοχές τεχνολογίας – Εξανεμίστηκαν όλα τα κέρδη του Nasdaq για το 2026 – iSTOCK

Πιέσεις σε Nvidia, AMD και μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους

Το κύμα ρευστοποιήσεων δεν περιορίζεται στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της τεχνολογίας. Η Nvidia υποχωρεί κατά 1,8%, ενώ οι AMD, Broadcom, Marvell και Micron καταγράφουν απώλειες που κυμαίνονται από 3,6% έως 7%.

Πτωτικά κινούνται και οι εταιρείες cloud και data centers, με τις CoreWeave και Nebius να χάνουν περίπου 6%. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν επίσης οι Amazon, Microsoft και Meta, ενώ μικρότερη είναι η υποχώρηση της Alphabet.

Η ανησυχία είναι ακόμη πιο έντονη καθώς οι πιέσεις συνεχίζονται παρά τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, περισσότερες από οκτώ στις δέκα εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως την Τετάρτη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους.

Advertisement

Γιατί οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές

Η αμφισβήτηση των αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα της αναταραχής. Οι αγορές ανησυχούν για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τον χρόνο που θα χρειαστεί για να αποδώσουν και το κατά πόσο οι σημερινές χρηματιστηριακές αξίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές προοπτικές κερδοφορίας.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων λειτουργεί ανασταλτικά για τις μετοχές υψηλού ρίσκου, περιορίζοντας τις προσδοκίες για γρήγορη ανάκαμψη.

Wall Street: Μαζικό sell off στις μετοχές τεχνολογίας – Εξανεμίστηκαν όλα τα κέρδη του Nasdaq για το 2026 – iSTOCK

Στροφή στα κρατικά ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο

Την ώρα που οι μετοχές δέχονται ισχυρές πιέσεις, οι επενδυτές στρέφονται στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε υποχώρηση των αποδόσεών τους.

Advertisement

Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου μειώνεται κατά έξι μονάδες βάσης, στο 4,989%, ενώ πτώση καταγράφουν τόσο οι διετείς όσο και οι τριακονταετείς τίτλοι.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει την αλλαγή στάσης των επενδυτών, οι οποίοι περιορίζουν την έκθεσή τους σε πιο ευμετάβλητες τοποθετήσεις εν μέσω της αβεβαιότητας για την τεχνολογία, την οικονομία και τα επιτόκια.

Advertisement

Σχετικά άρθρα Anthropic: Ετοιμάζει την μεγαλύτερη είσοδο στην ιστορία της Wall Street με αποτίμηση έως και 1,4 τρισ δολάρια – Ποιοι κολοσσοί θα επενδύσουν στη μετοχή Παγκόσμιο χρηματιστηριακό κραχ: Τρισεκατομμύρια δολάρια έγιναν καπνός από τη Wall Street έως την Ασία – Καταρρέουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, «φταίνε οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ Η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί επενδυτική τρέλα στις αγορές – Google και Berkshire Hathaway κερδίζουν το στοίχημα με 10 δισ. δολάρια