Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic προγραμματίζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Nasdaq στις 19 Νοεμβρίου, διαθέτοντας 825 εκατομμύρια μετοχές με τιμή από 70 έως 78 δολάρια.

Η δημόσια προσφορά αναμένεται να συγκεντρώσει κεφάλαια έως 64,35 δισεκατομμύρια δολάρια, με την αποτίμηση της επιχείρησης να εκτιμάται δυνητικά έως και 1,405 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Κορυφαίοι τεχνολογικοί όμιλοι, όπως η Google, η Nvidia και η Microsoft, πρόκειται να επενδύσουν συνολικά 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η Anthropic σχεδιάζει να διαθέσει το 20% των μετοχών της σε ιδιώτες επενδυτές, επιδιώκοντας τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης εν μέσω έντονου ενδιαφέροντος για τον κλάδο.

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Την είσοδό της στη Wall Street ετοιμάζει στις 19 Νοεμβρίου ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, με την μετοχή της να εκτιμάται στα 70–78 δολάρια στον δείκτη Nasdaq καθιστώντας την από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου αλλά και παγκοσμίως.

Την αποκάλυψη έκανε το Reuters, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία, παρά την εκρηκτική αύξηση των εσόδων της στα 33,4 δισ δολάρια, αλλά και τις τεράστιες ζημιές 104 δισ δολαρίων, δοκιμάζει το επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς εκτιμάται ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει έως και 64,35 δισ. δολάρια στη δημόσια προσφορά της με κάποιους -πολύ αισιόδοξους – να υποστηρίζουνν ότι μπορεί να φτάσει και τα 1,405 τρισ. δολάρια.

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Στους μεγάλους επενδυτές της, αναμένεται να είναι οι Google, Nvidia, Microsoft και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί που πρόκειται να επενδύσουν συνολικά 26 δισ. δολάρια, μέσω παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης.

Anthropic: Θα διαθέσει 825 εκατ. μετοχές, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει 825 εκατ. μετοχές, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία φέρνει στην επιφάνεια τις στενές οικονομικές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και των επιχειρήσεων που παρέχουν την υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη των μοντέλων τους.

Όπως αναφέρει το CNBC, η επικείμενη εισαγωγή θα μπορούσε να εκτινάξει την αποτίμηση της Anthropic έως τα 1,405 τρισ. δολαρίων, κατα πολύ μεγαλύτεη από τα 965 δισ. δολάρια που είχε ανακοινώσει τον Μάιο.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δημόσιας εγγραφής είναι η πρόθεση της Anthropic να διαθέσει μεγαλύτερο μέρος των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, η εταιρεία στοχεύει σε κατανομή περίπου 20% προς μικροεπενδυτές, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το συνηθισμένο 5%-10% για αντίστοιχες δημόσιες προσφορές. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να διευρύνει τη συμμετοχή των ιδιωτών στη μετοχική βάση της εταιρείας, σε μια περίοδο έντονου ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη.