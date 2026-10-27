Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε την προγραμματισμένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, προειδοποιώντας παράλληλα τους επενδυτές για τους πιθανούς καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία της.

Παρά τις σημαντικές οικονομικές ζημίες που παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία υποστηρίζει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιφέρει επαναστατικές προόδους στην ιατρική και την οικονομική ανάπτυξη.

Η επικείμενη είσοδος της Anthropic στον δείκτη Nasdaq αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για τον κλάδο, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει ήδη νομικές προκλήσεις σχετικά με την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Η πορεία της εισαγωγής στο χρηματιστήριο αναμένεται να αναδείξει τη διάθεση των επενδυτών για τη χρηματοδότηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν με υψηλό βαθμό αυτονομίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Anthropic προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) θα μπορούσε να εγκυμονεί «καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα», καθώς αποκάλυψε λεπτομέρειες για την προγραμματισμένη, μεγάλης κλίμακας εισαγωγή της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Η αποτίμηση της εταιρείας αναμένεται να ξεπεράσει εκείνη της SpaceX – η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισαγωγή που έχει καταγραφεί ποτέ, με αρχική αποτίμηση περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι.

Advertisement

Advertisement

Η Anthropic δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν, το εύρος τιμών τους, ούτε την ημερομηνία εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η εταιρεία, η οποία ανέπτυξε το chatbot Claude, ανέφερε έσοδα 16,3 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο εξάμινο του έτους, με ζημίες που ξεπέρασαν τα 80,7 δισ. δολάρια.

Η Anthropic, η οποία δήλωσε ότι θα εισαχθεί στον δείκτη Nasdaq με το σύμβολο ANT, θα είναι η πρώτη εταιρεία που εστιάζει αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και εισέρχεται στο χρηματιστήριο, καθιστώντας την μια περίπτωση-δοκιμασία για το μέλλον της εν λόγω τεχνολογίας.

Σε έγγραφο που κατέθεσε ενόψει της εισαγωγής της, η Anthropic ανέφερε, σύμφωνα με το BBC, ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες –από υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές και ερευνητές, καθώς και από άτομα εντός του οργανισμού της– ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρωπότητα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα προηγμένα συστήματα ΤΝ «θα μπορούσαν, εάν δεν αναπτυχθούν, εγκατασταθούν και λειτουργήσουν με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, εποπτεία και μέτρα προστασίας, να εγκυμονούν καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα – ιδίως εάν τέτοια συστήματα υποστούν κακόβουλη χρήση, αναπαραχθούν, μετατραπούν σε όπλα ή αφεθούν να λειτουργούν με υψηλό βαθμό αυτονομίας».

Η Anthropic ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια από τον διευθύνοντα σύμβουλο Dario Amodei, την αδελφή του Daniela Amodei και πέντε ακόμη άτομα, ενώ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Advertisement

Ο βασικός της ανταγωνιστής, η OpenAI, ακολούθησε γρήγορα το παράδειγμά της. Η εν λόγω εισαγωγή αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα σχέδια της OpenAI.

Οι ανακοινώσεις αυτές συνοδεύτηκαν από ένα κύμα περιστατικών κυβερνοασφάλειας και άλλων τεχνολογικών παραβιάσεων που αφορούσαν τους «πράκτορες» (agents) τεχνητής νοημοσύνης τους – δηλαδή bots σχεδιασμένα να λειτουργούν με κάποιον βαθμό αυτονομίας.

Εν ενεργεία και πρώην εργαζόμενοι και των δύο εταιρειών προειδοποίησαν, επίσης, ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσεται χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα προστασίας της ανθρωπότητας από πιθανές μελλοντικές βλάβες που θα μπορούσαν να προκληθούν από εργαλεία ΤΝ.

Advertisement

Καθώς η Anthropic αποκάλυπτε τη Δευτέρα τα σχέδιά της για είσοδο στο χρηματιστήριο, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων της μουσικής του Έλβις Πρίσλεϊ άσκησαν αγωγή κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε εκατοντάδες τραγούδια του αστέρα του ροκ εν ρολ για την εκπαίδευση του chatbot της, Claude.

«Τολμηρή αλλά συνετή»

Στα νέα έγγραφά της, η Anthropic επανέλαβε δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο παρελθόν για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) με τρόπο επωφελή για τους ανθρώπους, προειδοποιώντας παράλληλα τους επενδυτές για τους κινδύνους που εγκυμονεί.

Advertisement

Στις οικονομικές της καταστάσεις, η Anthropic ανέφερε ζημίες που υπερέβησαν τα έσοδά της για το πρώτο εξάμηνο του έτους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι συχνά θα προβαίνει σε επενδύσεις με βλέμμα στο μέλλον, οι οποίες «με την πρώτη ματιά μπορεί να φαντάζουν ως υπερβολικά μεγάλες ή ανεύθυνες».

«Σε γενικές γραμμές, στοχεύουμε να είμαστε τολμηροί αλλά συνετοί, και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη μέσω ενός ιστορικού επιτυχημένων επιλογών», δήλωσε ο τεχνολογικός κολοσσός.

Η επιτυχία της εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να αναπτύσσει τα πιο προηγμένα μοντέλα ΤΝ, σημείωσε η Anthropic, προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε αποτυχία σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητές μας».

Advertisement

Σε ένα κείμενο περίπου 90 σελίδων, όπου αναλύονται πιθανοί παράγοντες κινδύνου, η Anthropic παραθέτει τις απειλές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ικανότητά της να αναπτύσσει ΤΝ με ασφαλή και ανταγωνιστικό τρόπο.

Advertisement

Η Anthropic προειδοποίησε ότι εξαρτάται από μια ομάδα παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing), από Ταϊβανέζους κατασκευαστές μικροτσίπ —οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια ζήτηση— καθώς και από κέντρα δεδομένων που είναι συγκεντρωμένα στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, έκανε λόγο για το ενδεχόμενο «ρυθμιστικών παρεμβάσεων που θα προκύψουν από βλάβες σχετιζόμενες με τα μοντέλα ΤΝ μας» —αναφέροντας ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της ΤΝ από παιδιά ή από άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αυτοκτονίας— καθώς και για την αβεβαιότητα ως προς το πού και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη για ενέργειες που πραγματοποιούνται από τα συστήματά της.

Ωστόσο, στα ίδια έγγραφα, η Anthropic εξήρε τα δυνητικά οφέλη της ίδιας της τεχνολογίας, οραματιζόμενη τη δημιουργία «εκατομμυρίων εικονικών πρακτόρων (virtual agents) με την ικανότητα να φέρουν επανάσταση σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας».

Advertisement

«Πιστεύουμε ότι η ΤΝ αποτελεί μία από τις πιο καθοριστικές τεχνολογίες στην ανθρώπινη ιστορία», δήλωσε η εταιρεία.

Η Anthropic ανέφερε ότι η ΤΝ θα μπορούσε επίσης να «επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό προόδου στη βιολογία και την ιατρική», συμβάλλοντας ενδεχομένως στην εξεύρεση θεραπειών για ασθένειες όπως ο καρκίνος και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε «διαρκή επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης», ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

«Σημαντικό ορόσημο»

Ο Matt Orton, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Raymond James Investment, δήλωσε ότι οι επενδυτές ανέμεναν να δουν τόσο ταχεία ανάπτυξη όσο και ραγδαίες οικονομικές απώλειες στα οικονομικά στοιχεία της Anthropic, επομένως η κατάθεση εγγράφων τη Δευτέρα δεν αποτελεί έκπληξη.

«Η ανάλυση των λεπτομερειών από αυτή την κατάθεση εγγράφων πιστεύω ότι θα προσφέρει στην αγορά μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς πρέπει να γνωρίζουμε από πού προέρχεται η αύξηση των εσόδων της», δήλωσε στο BBC.

Ο Peter Andersen, ιδρυτής της Andersen Capital Management, ανέφερε στο Reuters ότι τα σχέδια της Anthropic για εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελούν «ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης».

Πρόσθεσε ότι η έκβαση του ντεμπούτου της εταιρείας στο χρηματιστήριο θα είναι «αρκετά ενδεικτική της διάθεσης» των επενδυτών να συνεχίσουν να διοχετεύουν κεφάλαια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.