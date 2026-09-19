Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλοί ειδικοί που εργάζονταν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποχωρούν από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου.

Οι παραιτήσεις αυτές αναδεικνύουν τις διαφωνίες σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων, την εμπορική κατεύθυνση των οργανισμών και την ανεξαρτησία των ερευνητών.

Οι αποχωρήσαντες προειδοποιούν για κινδύνους που αφορούν τη μελλοντική υπερνοημοσύνη, την ηθική διαχείριση της τεχνολογίας και την έλλειψη επαρκών μηχανισμών ελέγχου.

Παρά τις διαφορετικές αφορμές, οι δηλώσεις τους υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και προστασία όσων εντοπίζουν προβλήματα κατά την ανάπτυξη νέων συστημάτων.

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Η τεχνητή νοημοσύνη γράφει κείμενα, αναλύει δεδομένα, δημιουργεί εικόνες και αναλαμβάνει ολοένα περισσότερες εργασίες. Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που συνέβαλαν στην ανάπτυξή της αποχωρούν από τις εταιρείες τους και προειδοποιούν ότι η ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου μπορεί να ξεπερνά τους μηχανισμούς ελέγχου της.

Δεν πρόκειται για μια ενιαία ομάδα με κοινό αίτημα. Άλλοι ανησυχούν για μελλοντικά πανίσχυρα συστήματα, άλλοι για τη χρήση των σημερινών εργαλείων και άλλοι για την ελευθερία των ερευνητών να μιλούν δημόσια. Η περίπτωση του 27χρονου Τζέικομπ Κόξον επανέφερε τη συζήτηση.

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Τζέικομπ Κόξον: Η αποχώρηση από την Anthropic

Ο Βρετανός μαθηματικός Τζέικομπ Κόξον (Jacob Coxon) εργάστηκε στην OpenAI και στην Anthropic, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων. Τον Σεπτέμβριο του 2026 ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την Anthropic, λίγους μήνες μετά την πρόσληψή του.

Ο Κόξον υποστήριξε ότι οι μεγάλες εταιρείες βρίσκονται σε αγώνα ανάπτυξης αυτοβελτιούμενης υπερνοημοσύνης, με κινδύνους που θεωρεί απαράδεκτους. Εξήγησε ότι δεν τον οδήγησε στην παραίτηση ένα συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά η συνολική κατεύθυνση του ανταγωνισμού. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε διαπιστώσει προσωπικά συγκεκριμένη απόφαση της Anthropic να θυσιάσει την ασφάλεια για την ταχύτητα.

Η αποχώρησή του είχε και οικονομική διάσταση: σύμφωνα με όσα δήλωσε, έφυγε πριν κατοχυρώσει δικαιώματα επί εταιρικών μετοχών. Η πράξη του, ωστόσο, δεν αποτελεί απόδειξη ότι το χειρότερο σενάριο θα συμβεί· είναι μια δημόσια προειδοποίηση από άνθρωπο με εσωτερική γνώση του κλάδου.

Γιαν Λάικε: Η ασφάλεια και τα νέα προϊόντα

Τον Μάιο του 2024 ο Γιαν Λάικε (Jan Leike) αποχώρησε από την OpenAI. Είχε συνδιευθύνει την ομάδα Superalignment, η οποία ερευνούσε πώς μελλοντικά πολύ ισχυρά συστήματα θα μπορούσαν να παραμείνουν υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κουλτούρα ασφάλειας είχε υποχωρήσει έναντι της ανάπτυξης εντυπωσιακών προϊόντων. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην Anthropic για να συνεχίσει την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας. Δεν εγκατέλειψε, δηλαδή, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά άλλαξε εργασιακό περιβάλλον.

Ντάνιελ Κοκοτάιλο: Η εμπιστοσύνη και το δικαίωμα προειδοποίησης

Ο Ντάνιελ Κοκοτάιλο (Daniel Kokotajlo) αποχώρησε από την OpenAI τον Απρίλιο του 2024, δηλώνοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της εταιρείας να διαχειριστεί υπεύθυνα την ανάπτυξη γενικής τεχνητής νοημοσύνης.

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Η υπόθεσή του συνδέθηκε και με περιοριστικούς όρους για πρώην εργαζομένους. Αργότερα συμμετείχε στην πρωτοβουλία «A Right to Warn about Advanced Artificial Intelligence», που ζητούσε προστασία για όσους δημοσιοποιούν ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους προηγμένων συστημάτων.

Μάιλς Μπράντατζ: Έρευνα έξω από τις εταιρείες

Τον Οκτώβριο του 2024 αποχώρησε από την OpenAI ο Μάιλς Μπράντατζ (Miles Brundage), έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια. Είχε ασχοληθεί με την κοινωνική και θεσμική προετοιμασία για ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Εξήγησε ότι επιθυμούσε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ελευθερία δημοσίευσης. Αναγνώρισε προσπάθειες της εταιρείας, αλλά εκτίμησε ότι η κοινωνία και τα κορυφαία εργαστήρια δεν ήταν ακόμη επαρκώς προετοιμασμένα για τις μελλοντικές εξελίξεις.

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Μρινάνκ Σάρμα: Μια προειδοποίηση από την Anthropic

Τον Φεβρουάριο του 2026 αποχώρησε από την Anthropic ο Μρινάνκ Σάρμα (Mrinank Sharma), επικεφαλής ερευνητικής ομάδας για προστατευτικούς μηχανισμούς. Είχε ασχοληθεί και με κινδύνους βιολογικής κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του εξέφρασε ευρύτερη ηθική ανησυχία για την κατεύθυνση της τεχνολογίας και την πίεση που δέχονται οργανισμοί και άνθρωποι να παραμερίζουν τις αξίες τους. Δεν παρουσίασε συγκεκριμένο περιστατικό καταστροφικής χρήσης ως αιτία της αποχώρησής του.

Τζέφρι Χίντον: Ο πρωτοπόρος που έφυγε από την Google

Το 2023 ο Τζέφρι Χίντον (Geoffrey Hinton), πρωτοπόρος των νευρωνικών δικτύων, εγκατέλειψε την Google ώστε να μιλήσει ελεύθερα για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να συνδέονται οι δηλώσεις του με την εταιρεία.

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Εξέφρασε ανησυχία ότι οι υπολογιστές μπορεί να ξεπεράσουν ορισμένες ανθρώπινες νοητικές ικανότητες νωρίτερα από όσο αναμενόταν. Η θέση του έχει βαρύτητα λόγω της πολυετούς συμβολής του στην ανάπτυξη της ίδιας τεχνολογίας.

Τίμνιτ Γκέμπρου και Μάργκαρετ Μίτσελ: Η ερευνητική ανεξαρτησία

Οι Τίμνιτ Γκέμπρου (Timnit Gebru) και Μάργκαρετ Μίτσελ (Margaret Mitchell), ερευνήτριες ηθικής τεχνητής νοημοσύνης της Google, απομακρύνθηκαν το 2020 και το 2021 αντίστοιχα, έπειτα από συγκρούσεις για την έρευνα και τη δημοσίευσή της.

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Οι ίδιες υποστήριξαν ότι εξαναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Η Google παρουσίασε διαφορετική εκδοχή: χαρακτήρισε την περίπτωση της Γκέμπρου παραίτηση και απέλυσε τη Μίτσελ επικαλούμενη παραβίαση κανόνων. Οι υποθέσεις ανέδειξαν ερωτήματα για προκαταλήψεις στα γλωσσικά μοντέλα και για την ανεξαρτησία των ερευνητών από την εργοδοσία τους.

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Ζόι Χίτσιγκ: Οι διαφημίσεις στο ChatGPT

Τον Φεβρουάριο του 2026 η οικονομολόγος Ζόι Χίτσιγκ (Zoë Hitzig) παραιτήθηκε από την OpenAI εκφράζοντας ανησυχίες για την εισαγωγή διαφημίσεων στο ChatGPT. Προειδοποίησε ότι η εμπορική αξιοποίηση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους χρήστες θα μπορούσε να επαναλάβει προβλήματα των κοινωνικών δικτύων.

Η OpenAI υποστήριξε ότι οι διαφημίσεις μπορούν να διευρύνουν την πρόσβαση και ότι οι διαφημιζόμενοι δεν λαμβάνουν τις ιδιωτικές συνομιλίες. Η διαφωνία αφορούσε τη σχέση εμπορικού μοντέλου και εμπιστοσύνης.

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Κέιτλιν Καλινόφσκι: Η συμφωνία με το Πεντάγωνο

Τον Μάρτιο του 2026 η Κέιτλιν Καλινόφσκι (Caitlin Kalinowski), επικεφαλής του τομέα hardware της OpenAI, ανακοίνωσε την παραίτησή της μετά τη συμφωνία της εταιρείας με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Εξέφρασε ανησυχίες για την επάρκεια της προηγούμενης διαβούλευσης σχετικά με την επιτήρηση και τα αυτόνομα οπλικά συστήματα. Η OpenAI απάντησε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει περιορισμούς που αποκλείουν τις επίμαχες χρήσεις. Εδώ η διαφωνία αφορούσε τις διαδικασίες και τα όρια στρατιωτικής αξιοποίησης της AI.

Τι αποδεικνύουν και τι δεν αποδεικνύουν οι παραιτήσεις

Οι αποχωρήσεις αυτές δεν αποδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει καταστροφή ούτε έχουν όλες την ίδια αιτία. Δείχνουν όμως ότι υπάρχει ουσιαστική διαφωνία μέσα στον κλάδο για τον ρυθμό ανάπτυξης, την ανεξάρτητη εποπτεία και την προστασία όσων εντοπίζουν προβλήματα.

Ορισμένοι ερευνητές φοβούνται μελλοντικά συστήματα που θα σχεδιάζουν και θα ενεργούν με τρόπους δύσκολους να προβλεφθούν. Άλλοι εστιάζουν σε σημερινούς κινδύνους: παραπληροφόρηση, κυβερνοεπιθέσεις, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, επιτήρηση και εμπορική χειραγώγηση. Οι εταιρείες, από την πλευρά τους, επισημαίνουν ότι επενδύουν στην ασφάλεια και ότι η τεχνολογία προσφέρει σημαντικά οφέλη στην επιστήμη, την ιατρική και την οικονομία.

Το ερώτημα που αφορά όλους μας

Ποιος αποφασίζει πότε ένα σύστημα είναι αρκετά ασφαλές για να κυκλοφορήσει; Πόση ανεξαρτησία έχουν οι επιστήμονες που ανακαλύπτουν προβλήματα; Και τι συμβαίνει όταν η ανάγκη ελέγχου συγκρούεται με την πίεση για την επόμενη τεχνολογική πρωτιά;

Η περίπτωση του 27χρονου Κόξον δεν είναι η μόνη και δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως προφητεία. Είναι μία ακόμη αφορμή να συζητήσουμε ποιοι κανόνες, ποια διαφάνεια και ποια δημόσια λογοδοσία πρέπει να συνοδεύουν μια τεχνολογία που επηρεάζει ολοένα περισσότερες πλευρές της ζωής μας.

Το ζήτημα δεν είναι να σταματήσει η επιστημονική πρόοδος. Είναι να μη θεωρείται αυτονόητο ότι κάθε τεχνολογικό επίτευγμα πρέπει να παραδίδεται αμέσως στην αγορά, προτού κατανοηθούν επαρκώς οι συνέπειές του.