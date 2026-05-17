Μια δικαστική υπόθεση γεμάτη σοκαριστικές καταγγελίες έχει μετατραπεί στο απόλυτο θέμα συζήτησης στη Wall Street, προκαλώντας τεράστιο θόρυβο γύρω από την JPMorgan Chase, τη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση περιλαμβάνει καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, ρατσιστική συμπεριφορά και παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων, με λεπτομέρειες που αμερικανικά μέσα χαρακτηρίζουν πρωτοφανείς ακόμη και για τα δεδομένα της Wall Street.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 35χρονος Chirayu Rana, πρώην αντιπρόεδρος στην ομάδα Leveraged Finance της JPMorgan, ο οποίος κατέθεσε αγωγή εμφανιζόμενος αρχικά ως «John Doe». Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η άμεση προϊσταμένη του, η 37χρονη Lorna Hajdini, τον υπέβαλε επί μήνες σε ψυχολογική, επαγγελματική και σεξουαλική κακοποίηση, μετατρέποντάς τον — όπως αναφέρει — σε «σεξουαλικό σκλάβο».

Η αγωγή περιγράφει μια σχέση εξάρτησης μέσα σε περιβάλλον έντονης ιεραρχίας και πίεσης. Ο Rana ισχυρίζεται ότι δεχόταν απειλές για την καριέρα, τη θέση και το bonus του αν δεν υπάκουε στις απαιτήσεις της προϊσταμένης του. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι εκείνη τον αποκαλούσε «ιδιοκτησία» της και χρησιμοποιούσε ρατσιστικές εκφράσεις όπως «little brown boy» και «my curry in a hurry».

Οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα είναι ιδιαίτερα ακραίες. Ο Rana υποστηρίζει ότι σε περιστατικό σε ιδιωτικό members club της Νέα Υόρκη το 2024, η Hajdini τον παρενόχλησε μπροστά σε συναδέλφους, αγγίζοντάς τον κάτω από το τραπέζι και φτύνοντας στα χέρια της πριν αγγίξει το πρόσωπο και τον λαιμό του. Σε άλλο σημείο της αγωγής αναφέρει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε διαμέρισμα της πόλης, ενώ ισχυρίζεται πως αργότερα εκείνη παραδέχθηκε ότι είχε ρίξει στο ποτό του ουσία τύπου «date rape drug».

Οι καταγγελίες επεκτείνονται και σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Ο Rana υποστηρίζει ότι η προϊσταμένη του χρησιμοποιούσε τη θέση της για να αποκτά πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και να παρακολουθεί κινήσεις, ιατρικές επισκέψεις και ακόμη και συνταγογραφήσεις φαρμάκων. Παράλληλα, κατηγορεί και άλλα στελέχη της ομάδας Leveraged Finance για ρατσιστική συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν προσβολές όπως «smelly Indian» και μεγαλύτερο φόρτο εργασίας σε σχέση με λευκούς συναδέλφους.

Ωστόσο, η υπόθεση άρχισε γρήγορα να περιπλέκεται. Δημοσίευμα της New York Post αποκάλυψε ότι ο Rana φέρεται να είχε πει ψέματα στην JPMorgan, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας του είχε πεθάνει ώστε να λάβει άδεια πένθους. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας επισκέφθηκαν το σπίτι της οικογένειάς του στη Virginia και βρήκαν τον πατέρα του ζωντανό, ο οποίος δήλωσε άγνοια για την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αμφισβητούν αν ο Rana αναφερόταν πράγματι απευθείας στη Hajdini, με βάση τα εσωτερικά οργανωτικά διαγράμματα της τράπεζας. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας μέσω των δικηγόρων της ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία προσωπική ή σεξουαλική σχέση με τον καταγγέλλοντα και ότι οι ισχυρισμοί είναι «πλήρως κατασκευασμένοι».

Παρόμοια θέση κρατά και η JPMorgan Chase, η οποία ανακοίνωσε ότι μετά από εσωτερική έρευνα δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες. Σύμφωνα με την τράπεζα, αρκετοί εργαζόμενοι συνεργάστηκαν με την έρευνα, όμως ο ίδιος ο Rana φέρεται να αρνήθηκε να παρουσιάσει ουσιαστικά στοιχεία.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο μυστηριώδη τροπή όταν τα δικαστικά έγγραφα αποσύρθηκαν προσωρινά για «διορθώσεις» και επανυποβλήθηκαν λίγες ημέρες αργότερα, πυροδοτώντας νέα σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας. Στο μεταξύ, ο Chirayu Rana εξαφανίστηκε από τα social media και διέγραψε το LinkedIn προφίλ του, ενώ το όνομά του συνεχίζει να κυριαρχεί στις συζητήσεις της Wall Street.

Με πληροφορίες από Times / FT / NYPost

