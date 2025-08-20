Πτώση κατέγραψαν οι αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές καθώς οι προειδοποιήσεις ότι η υπερβολική αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά κάποιες από τις μετοχές με την καλύτερη απόδοση της χρονιάς.

Η Nvidia, η εταιρεία μικροτσίπ που έχει εκτοξευθεί για να γίνει η πρώτη εταιρεία αξίας 4 τρισ. δολαρίων παγκοσμίως χάρη στην AI, υποχώρησε κατά 3,5% την Τρίτη, ενώ η Palantir, εταιρεία λογισμικού, σημείωσε πτώση 9,4% και η Arm, σχεδιάστρια μικροτσίπ, υποχώρησε κατά 5%.

Ο δείκτης Nasdaq Composite, με ισχυρή παρουσία τεχνολογικών μετοχών, έκλεισε με πτώση 1,4%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την 1η Αυγούστου. Ο δείκτης blue-chip S&P 500 υποχώρησε κατά 0,7%.

Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό την καθοδική πορεία της Wall Street την Τετάρτη. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε κατά 0,6% στις πρωινές συναλλαγές. Κάποιες από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της περιοχής υπέστησαν απώλειες, με τη γερμανική SAP να χάνει 1% και την Infineon 1,6%. Η ASML, κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών, υποχώρησε 1% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε κατά 1,5% και ο Kospi στη Νότια Κορέα κατά 0,6%. Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης υποδείκνυαν μέτριες πτώσεις κατά το άνοιγμα της Wall Street.

Κάποιοι επενδυτές απέδωσαν μέρος της πτώσης στις ΗΠΑ σε μια επικριτική έκθεση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα από παράρτημα του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology).

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι «το 95% των οργανισμών δεν έχουν καμία απόδοση» από τις επενδύσεις τους στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI), την τεχνολογία που έχει ωθήσει τις αμερικανικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες.

«Μόνο το 5% των πιλοτικών έργων ενσωματωμένης AI αποφέρουν εκατομμύρια σε αξία, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία παραμένει κολλημένη χωρίς μετρήσιμο αντίκτυπο στα κέρδη», ανέφερε η έκθεση του ΜΙΤ.

Η πτώση των μετοχών σημειώθηκε επίσης λίγες μέρες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να δημιουργείται μια φούσκα AI. «Οι επενδυτές είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι; Κατά τη γνώμη μου, ναι», δήλωσε ο Άλτμαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι κάποιοι επενδυτές πιθανότατα θα χάσουν πολλά χρήματα, και δεν θέλω να το υποβαθμίσω – είναι δύσκολο. Θα υπάρξουν περίοδοι παράλογου ενθουσιασμού. Αλλά συνολικά, η αξία για την κοινωνία θα είναι τεράστια».

Το νέο κύμα ανασφάλειας στον τεχνολογικό τομέα έρχεται περίπου επτά μήνες μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, όταν ανακοίνωσε ότι πέτυχε πρόοδο φαινομενικά με πολύ λιγότερη υπολογιστική ισχύ από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές της.

Κίνδυνος «φούσκας» και το βλέμμα στο Jackson Hole

Αναλυτές της Bank of America, υπό την καθοδήγηση του Michael Hartnett, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την εντυπωσιακή άνοδο των μετοχών των αποκαλούμενων «Magnificent Seven», προειδοποιώντας για πιθανή δημιουργία επενδυτικής «φούσκας». Η διόρθωση στις αγορές συνεχίστηκε και στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole, όπου την Παρασκευή ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα δώσει το στίγμα της νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές έχουν σχεδόν προεξοφλήσει μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, με πιθανότητα και δεύτερης πριν το τέλος του έτους. Η τελευταία έκθεση για την αγορά εργασίας, που έδειξε επιβράδυνση στις προσλήψεις, ενίσχυσε τις προσδοκίες για πιο χαλαρή πολιτική. Ωστόσο, η απότομη αύξηση στις χονδρικές τιμές —η μεγαλύτερη εδώ και τρία χρόνια— επανέφερε στο προσκήνιο ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις, εν μέρει λόγω των νέων δασμών.

«Αν η Fed δώσει σήμα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, αυτό θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για την αγορά», σχολίασε ο Herald van Der Linde της HSBC.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε τις επιθέσεις του κατά του Πάουελ, κατηγορώντας τον πως με τη διστακτικότητα στη μείωση των επιτοκίων επιβαρύνει την αγορά κατοικίας. «Δεν υπάρχει πληθωρισμός και όλα δείχνουν την ανάγκη για μια μεγάλη μείωση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Mε πληροφορίες από Financial Times

