Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Wall Street καταγράφει σημαντική πτώση, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών ομίλων.

Παράλληλα, τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τους φόβους για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την κεντρική τράπεζα.

Το αρνητικό κλίμα επιτείνεται από τις νέες εμπορικές εντάσεις που προκαλούν οι δασμοί της Ουάσινγκτον σε διεθνείς εταίρους, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι επενδυτές στρέφονται προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κρατικά ομόλογα, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί ο συνδυασμός της οικονομικής ανθεκτικότητας και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

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Σε τροχιά έντονης υποχώρησης βρίσκεται η Wall Street, με τις ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης να επανέρχονται δυναμικά, την ώρα που τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τους φόβους για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την Federal Reserve.

Στο αρνητικό κλίμα προστίθενται οι νέες εμπορικές εντάσεις που προκαλεί η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, όπως η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει απώλειες 8%, συμπαρασύροντας και άλλες μεγάλες εταιρείες του χώρου.

Ο Nasdaq σημειώνει πτώση 4,28%, χάνοντας περισσότερες από 1.000 μονάδες και διαμορφώνεται στις 22.717,85 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 2,96%, στις 6.988,80 μονάδες, ενώ ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 1,94%, φτάνοντας στις 49.047,82 μονάδες. Οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές, καθώς πλησιάζει η αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Την αυξημένη ανησυχία αποτυπώνει και ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, ο οποίος ξεπέρασε το όριο των 30 μονάδων, υποδεικνύοντας εντονότερη αβεβαιότητα και αυξημένη διάθεση απομάκρυνσης από επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Στο ίδιο κλίμα, το ETF που παρακολουθεί τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών υποχωρεί κατά 4,4%.

Νέες αμφιβολίες για το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η αισιοδοξία που είχε επικρατήσει τη Δευτέρα, μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, δεν είχε διάρκεια. Η παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου περιόρισε προσωρινά τις ανησυχίες για τη διοικητική συνέχεια της εταιρείας, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει τους προβληματισμούς της αγοράς σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές εστιάζουν πλέον στο υψηλό κόστος κατασκευής και ανάπτυξης των υποδομών AI, στην αυξανόμενη προσφυγή σε δανεισμό για τη χρηματοδότησή τους, αλλά και στην αβεβαιότητα γύρω από τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί την αγορά είναι κατά πόσο οι τεράστιες κεφαλαιακές δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων θα οδηγήσουν σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας τους.

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Η υποχώρηση της Nvidia κατά 8% συμπαρασύρει ολόκληρη την αλυσίδα των εταιρειών ημιαγωγών. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) χάνει 4,7%, ενώ η SK Hynix καταγράφει πτώση 5,2%.

Απώλειες εμφανίζουν επίσης η Oracle, με υποχώρηση περίπου 6%, και η Alphabet, η οποία κινείται χαμηλότερα κατά 4%. Αρνητικό πρόσημο παρουσιάζουν και οι επτά μετοχές που είναι γνωστές ως Magnificent Seven.

Συνεχίζονται οι πιέσεις στις εταιρείες τεχνολογίας και AI

Αρνητική πορεία ακολουθεί και η Anthropic, με τη μετοχή της να υποχωρεί εκ νέου περισσότερο από 4%, μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης κάτω από την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων.

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Η εταιρεία που αναπτύσσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude είχε συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη δημόσια προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας. Την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης η τιμή της είχε φτάσει προσωρινά ακόμη και τα 115 δολάρια, προτού ακολουθήσει η απότομη αντιστροφή της πορείας της.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην περίπτωση της Dell Technologies. Παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και τις αισιόδοξες προβλέψεις για την επόμενη περίοδο, η μετοχή της χάνει περισσότερο από 6%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση της Ambarella, η οποία καταγράφει απώλειες άνω του 30%, καθώς τα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις της για το τρέχον τρίμηνο δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς.

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Ο πληθωρισμός δυσκολεύει τις αποφάσεις της Fed

Επιπλέον παράγοντας πίεσης για τις χρηματιστηριακές αγορές αποτελούν τα τελευταία στοιχεία για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Οκτώβριο, με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού να διαμορφώνεται στο 3,8%, έναντι 3,7% τον Σεπτέμβριο. Παρότι οι επιδόσεις αυτές ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές.

Αντίστοιχη αύξηση 0,3% παρουσίασε και ο δομικός δείκτης PCE, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές τροφίμων και ενέργειας και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη Federal Reserve.

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Σε ετήσια βάση, ο δομικός πληθωρισμός έφτασε στο 3,3%, ελαφρώς υψηλότερα από την πρόβλεψη του 3,2%. Το επίπεδο αυτό εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα.

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Τα δεδομένα ενισχύουν τις εκτιμήσεις για πιθανή νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς η Fed εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Ισχυρότερη από τις προβλέψεις η αμερικανική οικονομία

Την ίδια στιγμή, η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ εμφανίζεται πιο ανθεκτική από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Η δεύτερη εκτίμηση για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου έδειξε ανάπτυξη με ετησιοποιημένο ρυθμό 4,3%, σημαντικά υψηλότερο από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 3,5%.

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Θετικές ενδείξεις προκύπτουν και από την αγορά εργασίας, καθώς οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν στις 189.000, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν περίπου 200.000.

Ο συνδυασμός ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, ανθεκτικής απασχόλησης και επίμονου πληθωρισμού δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τη νομισματική πολιτική. Από τη μία πλευρά, περιορίζονται οι δυνατότητες μείωσης των επιτοκίων, ενώ από την άλλη, η διατήρηση ή περαιτέρω αύξησή τους ενδέχεται να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις.

Στροφή των επενδυτών στα αμερικανικά ομόλογα

Η αυξημένη αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, όπου παρατηρείται μετακίνηση κεφαλαίων από τις μετοχές προς επενδύσεις που θεωρούνται ασφαλέστερες.

Η ενίσχυση της ζήτησης για αμερικανικό χρέος οδηγεί την απόδοση του 10ετούς ομολόγου σε πτώση εννέα μονάδων βάσης, στο 4,84%. Αντίστοιχα, η απόδοση του διετούς τίτλου υποχωρεί κατά οκτώ μονάδες βάσης.

Η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, συνολικής αξίας περίπου 32 τρισ. δολαρίων, απορροφά κεφάλαια που απομακρύνονται από τις μετοχές, ενώ παράλληλα το δολάριο ενισχύεται, προσεγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα κλεισίματος από τον Απρίλιο του 2025.

Παρά τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον λιγότερο βέβαιοι για το ενδεχόμενο περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης μέσα στο 2027.

Μάλιστα, ορισμένοι αρχίζουν να λαμβάνουν μέτρα αντιστάθμισης έναντι του κινδύνου μιας σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας. Το ενδεχόμενο οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η χρηματιστηριακή πτώση να περιορίσουν την ανάπτυξη ενδέχεται να αναγκάσει τη Fed να αλλάξει κατεύθυνση και να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων προς το τέλος του επόμενου έτους.

Νέοι δασμοί από την κυβέρνηση Τραμπ εντείνουν την αβεβαιότητα

Στο ήδη επιβαρυμένο επενδυτικό περιβάλλον προστίθεται η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να ανακοινώσει νέους δασμούς σε 14 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας στη βιομηχανία, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, ενισχύεται μέσω κρατικών επιδοτήσεων και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η αναζωπύρωση των εμπορικών αντιπαραθέσεων δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Οι επενδυτές καλούνται να αποτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των νέων δασμών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, στο κόστος παραγωγής και στις πληθωριστικές πιέσεις.

Πετρέλαιο και χρυσός σε αντίθετη κατεύθυνση

Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν ήπια άνοδο, καθώς η εντατικοποίηση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με την ομαλή επαναφορά των εξαγωγών αργού από την περιοχή.

Αντίθετα, ο χρυσός κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κάτω από το επίπεδο των 3.500 δολαρίων ανά ουγγιά.

Περιορισμένες συναλλαγές ενόψει της αργίας στις ΗΠΑ

Η επενδυτική νευρικότητα ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τη μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα που παραδοσιακά χαρακτηρίζει την περίοδο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η Wall Street θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω της αργίας, ενώ την Παρασκευή η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Οι χαμηλότεροι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να εντείνουν τις διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών, καθώς η περιορισμένη συμμετοχή επενδυτών μπορεί να ενισχύσει την επίδραση μεγάλων εντολών αγοράς ή πώλησης.

Σε δοκιμασία οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα χρηματιστηριακή υποχώρηση έρχεται να ανατρέψει το θετικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί τη Δευτέρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές οικονομικές προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και ζητούν σαφέστερες ενδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα μπορούν να αποφέρουν αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα.

Εάν οι πιέσεις συνεχιστούν, ο S&P 500 ενδέχεται να καταγράψει τον χειρότερο Νοέμβριο από το 2008, όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για τη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής, καθώς οι αγορές θα πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στις προσδοκίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την πορεία του πληθωρισμού, τις αποφάσεις της Fed και τις νέες εμπορικές αντιπαραθέσεις.