Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Παγιάμ Ακαβάν που είναι δικηγόρος και πρώην εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Χάγης, χαρακτήρισε τη δολοφονία διαδηλωτών στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων στο Ιράν τον Ιανουάριο του 2026 ως «Ιρανικό Ολοκαύτωμα» και δηλώνει: «Δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη ελαφρά τη καρδία. Διότι η σφαγή του Μπάμπι Γιαρ, που ήταν η μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων εκτός Κιέβου, αφορούσε ακριβώς 33.000 άτομα. Τυχαίνει ο αριθμός να είναι ο ίδιος».

Ο Ακαβάν λέει σε αυτή τη συνέντευξη ότι, με βάση τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του, ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου είναι 33.000!

Ο δικηγόρος συνεχίζει εξηγώντας: «Αλλά ακόμη και αυτός ο αριθμός είναι συντηρητικός, γιατί έχουμε αναφορές ότι οι σάκοι για πτώματα εξαντλήθηκαν στα νεκροτομεία και ότι φορτηγά με ψυγεία μετέφεραν τα πτώματα και τα έθαψαν σε μαζικούς τάφους. Κάτι που το Ιράν έχει κάνει και στο παρελθόν».

Διαμαρτυρία για την κατάρρευση της αξίας του νομίσματος, στην Τεχεράνη – Αυτοκίνητα καίγονται σε έναν δρόμο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κατάρρευση της αξίας του νομίσματος, στην Τεχεράνη, Ιράν, 8 Ιανουαρίου 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) μέσω REUTERS

Η Τουρκία καλεί τις ΗΠΑ να αποκρούσουν την πίεση του Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προειδοποιεί την ίδια ώρα την Ουάσινγκτον, να μην υποκύψει στις πιέσεις του Ισραήλ για να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν, λέγοντας ότι αυτό θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά σε μια ήδη ευάλωτη περιοχή.

«Βλέπουμε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν… Ελπίζουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα ενεργήσει με κοινή λογική και δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγκί.

Ο Φιντάν επαναλαμβάνει ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν και υποστηρίζει την ειρηνική, εσωτερική επίλυση των προβλημάτων της χώρας από τον ίδιο τον λαό της.

«Έχουμε πει στους ομολόγους μας σε κάθε ευκαιρία ότι είμαστε αντίθετοι σε μια στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν», δήλωσε ο Φιντάν.

Επιπλέον, ανέφερε ότι είχε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σχετικά με τις εντάσεις με το Ιράν και ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ για να εκτονώσει τις εντάσεις που κλιμακώνονται στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ταξίδεψε στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα ενέτεινε τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μεσολάβηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προειδοποιήσεις για επικείμενη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA) δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 6.479 ατόμων στις διαδηλώσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων 6.092 διαδηλωτές και 118 παιδιά, καθώς οι περιορισμοί στο διαδίκτυο που επιβλήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες εντός της χώρας.

Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, αναφέροντας ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 3.000, αλλά ισχυρίζονται ότι η πλειονότητα ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «ταραξίες».

Σχετικά με ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα, ο Αραγκί προειδοποίησε κατά της ξένης παρέμβασης.

«Η παράνομη παρέμβαση εξωτερικών παραγόντων, ιδίως οι συνωμοσίες του ισραηλινού καθεστώτος, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής», δήλωσε, τονίζοντας ότι «οι ισλαμικές χώρες πρέπει να ενεργούν ενωμένες».