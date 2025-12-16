Τις σχέσεις του ενός εκ των δύο δραστών της αιματηρής επίθεσης στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ερευνά η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας σύμφωνα με το αυστραλιανό δίκτυο ABC.

Το γεγονός ότι οι δύο δράστες, πατέρας και γιος, άνοιξαν πυρ χθες εναντίον πλήθους ανθρώπων οι οποίοι γιόρταζαν την εβραική Χάνουκα συνδέεται από τις αρχές με αντισημιτικά αισθήματα καθώς εντοπίστηκαν στοιχεία ότι ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ, που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ΙΚ που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε για οργάνωση τρομοκρατικής ενέργειας στην Αυστραλία.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας διενεργεί έρευνα από το 2019 και για τον γιο του Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), ο Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο χθες ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ABC.

Το ταξίδι στις Φιλιππίνες

Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε επίσης γνωστό σήμερα ότι ερευνά ένα ταξίδι που έκαναν οι δύο δράστες στις Φιλιππίνες, περίπου έναν μήνα πριν την αιματηρή επίθεση.

BREAKING: Hundreds show up to a blood bank in Sydney, Australia to donate blood to the victims of the Bondi Beach terrorist attack. pic.twitter.com/J5Q6HSYMxw Advertisement December 15, 2025

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης ενώ το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.

«Κίνητρο την ιδεολογία» είχαν οι δράστες

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σημείωσε χθες Δευτέρα ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών το βράδυ προχθές Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.