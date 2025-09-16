Ένας Αυστραλός πιλότος σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο του, που μετέφερε σχεδόν 200 κιλά κοκαΐνης τυλιγμένα σε ψεύτικες συσκευασίες της SpaceX, συνετρίβη σε ένα χωράφι με ζαχαροκάλαμα στη Βραζιλία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο πιλότος βρέθηκε νεκρός έξω από το αεροσκάφος μετά τη συντριβή του στο Κορουρίπε, μια περιοχή στην τροπική ακτή της Βραζιλίας, σύμφωνα με το G1 Globo.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία επιβεβαιώσε ότι εντόπισε αποδεικτικά στοιχεία που συνδέεουν το σκάφος με διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, ανέφερε επίσης το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε στις 13:48 την Κυριακή και έξι αξιωματικοί στάλθηκαν στον τόπο του συμβάντος λόγω ανησυχιών για πιθανή έκρηξη, σύμφωνα με το Em Tempo Noticias. Συντρίμμια από το αεροπλάνο και ναρκωτικά ήταν διασκορπισμένα σε όλο το χωράφι.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι βρέθηκαν μεταξύ 180 κιλών και 195 κιλών κοκαΐνης στο αεροσκάφος. Περισσότερα από 187 πακέτα κοκαΐνης βρέθηκαν σε συσκευασίες της SpaceX, της διαστιμικής εταιρείας που διευθύνει ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Mασκ.

Τα ναρκωτικά μεταφέρθηκαν στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Δημόσιας Ασφάλειας στο Κορουρίπε, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η ομοσπονδιακή αστυνομία δεν ανέφερε από πού απογειώθηκε το αεροπλάνο ή πού κατευθυνόταν, σύμφωνα με το G1, αλλά το αεροσκάφος μετέφερε επιπλέον δεξαμενές καυσίμων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το αεροπλάνο σκόπευε να ταξιδέψει σε μεγάλη απόσταση.

«Η έρευνα θα συνεχίσει να εμβαθύνει στα γεγονότα και να εντοπίζει τον ιδιοκτήτη του παράνομου υλικού, μέσω της έναρξης αστυνομικής έρευνας», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πιστεύεται ότι το αεροσκάφος χρησιμοποιούσε το Αλαγκόας ως ενδιάμεσο σταθμό σε μια διεθνή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με το Em Tempo Noticias. Οι έρευνες εξετάζουν επίσης εάν ο πιλότος ήταν εξοικειωμένος με τις αεροπορικές διαδρομές εντός της Βραζιλίας.