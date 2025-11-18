«Parasocial» είναι η Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary και ορίζεται ως μια σχέση που νιώθει κάποιος ότι έχει με ένα διάσημο πρόσωπο το οποίο στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει.

Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται το ενδιαφέρον που έδειξαν οι θαυμαστές όταν η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ και ο Αμερικανός παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Ο όρος χρονολογείται από το 1956, όταν Αμερικανοί κοινωνιολόγοι παρατήρησαν τηλεθεατές να εμπλέκονται σε «παρα-κοινωνικές» σχέσεις με τηλεοπτικές προσωπικότητες.

Ο αρχισυντάκτης Colin McIntosh είπε ότι πρόσφατα χρησιμοποιείται για να περιγράψει «έναν τύπο σχέσης ανάμεσα σε ένα άτομο και ένα μη-άτομο, για παράδειγμα έναν διάσημο».

«Αρχικά επινοήθηκε ως ακαδημαϊκός όρος και για μεγάλο διάστημα παρέμεινε στον ακαδημαϊκό χώρο», πρόσθεσε.

«Μόνο σχετικά πρόσφατα πέρασε στη δημοφιλή γλώσσα και αποτελεί μία από τις λέξεις που έχουν επηρεαστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

Ο McIntosh σημείωσε ότι οι λεξικογράφοι προσθέτουν έναν νέο όρο στο λεξικό όταν θεωρούν ότι δεν είναι μια παροδική μόδα.

Άλλα παραδείγματα που δίνει το λεξικό περιλαμβάνουν το άλμπουμ χωρισμού της Λίλι Άλεν, West End Girl, το οποίο αξιοποιούσε το παρακοινωνικό ενδιαφέρον για την προσωπική της ζωή, καθώς και την εμφάνιση παρακοινωνικών σχέσεων με ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης — σχέσεις όπου κάποιοι τα αντιμετωπίζουν ως εξομολογητές, φίλους ή ρομαντικούς συντρόφους.

Η εξομολογητική φύση των παρουσιαστών podcast λέγεται πως αντικαθιστά πραγματικούς φίλους και τροφοδοτεί παρακοινωνικές σχέσεις.

Το λεξικό κατέγραψε αύξηση στις αναζητήσεις της λέξης όταν ο YouTube σταρ IShowSpeed μπλόκαρε έναν εμμονικό θαυμαστή χαρακτηρίζοντάς τον «νούμερο 1 παρακοινωνικό» του.

Η ανώτερη συντάκτρια Τζέσικα Ράντελ είπε ότι ο όρος σημαίνει κάτι περισσότερο από εμμονή· είναι σχεδόν η πεποίθηση ότι αυτό το πρόσωπο σε γνωρίζει όπως το γνωρίζεις κι εσύ.

Η λέξη επινοήθηκε για πρώτη φορά από τους κοινωνιολόγους του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Βολ, οι οποίοι παρατήρησαν τηλεθεατές να αναπτύσσουν «παρα-κοινωνικές» σχέσεις με τηλεοπτικές προσωπικότητες, παρόμοιες με αυτές που σχηματίζονταν με «πραγματικά» μέλη της οικογένειας και φίλους.

Σημείωσαν πως το ταχέως αναπτυσσόμενο μέσο της τηλεόρασης έφερνε τα πρόσωπα των ηθοποιών απευθείας στα σπίτια των τηλεθεατών, κάνοντάς τους σταθερή παρουσία στη ζωή των ανθρώπων.

Η Ράντελ τόνισε: «Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε αν μια λέξη είναι καλή ή κακή ή αν είναι έγκυρη — αυτό που μετρά είναι αν αντέχει στον χρόνο και αν χρησιμοποιείται ευρέως.»

Νέες λέξεις που προστέθηκαν στο Cambridge Dictionary περιλαμβάνουν τις skibidi, delulu και tradwife.

Πηγή: BBC

