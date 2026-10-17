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Οι θεράποντες ιατροί έκριναν την κατάσταση της υγείας του ικανοποιητική, βασιζόμενοι στα θετικά αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων και του ακτινολογικού ελέγχου θώρακα.

Ο Ποντίφικας επέστρεψε στο Βατικανό και αναμένεται να εμφανιστεί αύριο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ευλογία των πιστών.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, απέστειλε μήνυμα στον Πάπα, εκφράζοντας τις θερμές ευχές του για μια ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

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Εξιτήριο από το νοσοκομείο Τζεμέλι στη Ρώμη έλαβε ο Πάπας Λέων, τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή του για χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα.

Ο Ποντίφικας αποχώρησε από το νοσοκομείο περπατώντας, έχοντας στο πλευρό του τους γιατρούς που ανέλαβαν τη φροντίδα του. Έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα τον περίμεναν πολλοί πιστοί, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν και να του εκφράσουν τις ευχές τους.

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Πριν μπει στο αυτοκίνητο που θα τον μετέφερε στο Βατικανό, ο Πάπας χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους και αφιέρωσε λίγο χρόνο για να συνομιλήσει με ορισμένους από αυτούς. Αμέσως μετά, η αυτοκινητοπομπή αναχώρησε από το νοσοκομείο με κατεύθυνση το Βατικανό.

Κατά την άφιξή του στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, ο Ποντίφικας εισήλθε από την πύλη Περούτζινο και επέστρεψε στο διαμέρισμά του στο Αποστολικό Παλάτι. Από εκεί είχε αναχωρήσει την Τρίτη, προκειμένου να εισαχθεί στην κλινική Τζεμέλι για τη χειρουργική επέμβαση.

Τι έδειξαν οι τελευταίες εξετάσεις του Πάπα

Η απόφαση να δοθεί εξιτήριο στον Πάπα Λέοντα ελήφθη αφού οι θεράποντες ιατροί αξιολόγησαν τη μετεγχειρητική του πορεία και εξέτασαν τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων ιατρικών ελέγχων. Όπως έγινε γνωστό μέσα από το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το Βατικανό, οι αιματολογικές εξετάσεις και ο ακτινολογικός έλεγχος του θώρακα, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το πρωί, έδειξαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που επέτρεπε την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εξετάσεις αίματος, τον ακτινολογικό έλεγχο του θώρακα που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί και τη συνολική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας, ο Άγιος Πατέρας κρίθηκε κατάλληλος για να λάβει εξιτήριο».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βατικανό, ο Πάπας Λέων αναμένεται αύριο, Κυριακή, να εμφανιστεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, προκειμένου να ευλογήσει τους πιστούς που θα συγκεντρωθούν εκεί, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα.

Η προγραμματισμένη αυτή παρουσία του αποτελεί την επόμενη εξέλιξη μετά την επιστροφή του στο Βατικανό, έπειτα από τη νοσηλεία και τη χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα.

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Την ικανοποίησή του για το εξιτήριο και την επιστροφή του Ποντίφικα στο Βατικανό εξέφρασε ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος απέστειλε μήνυμα με ευχές για την πορεία της υγείας του.

Ο Ιταλός πρόεδρος ευχήθηκε στον Πάπα να περάσει ομαλά το διάστημα της ανάρρωσης και να ανακτήσει πλήρως την υγεία του, μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε. «Εκ μέρους ολόκληρης της Ιταλίας και προσωπικά, σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου για μια ήρεμη περίοδο ανάρρωσης και για την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Με πληροφορίες από The Guardian

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