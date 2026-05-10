Στα δικαστήρια οδηγείται η Samsung μετά την αγωγή που κατέθεσε η Ντούα Λίπα, διεκδικώντας αποζημίωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων για παράνομη χρήση της εικόνας της σε διαφημιστική προώθηση τηλεοράσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η αγωγή κατατέθηκε στις ΗΠΑ την Παρασκευή 8 Μαΐου και αφορά φωτογραφίες της τραγουδίστριας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν πάνω στις χάρτινες συσκευασίες προϊόντων της εταιρείας από το προηγούμενο έτος. Όπως υποστηρίζει η πλευρά της καλλιτέχνιδας, η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργούσε την εντύπωση πως η ίδια συμμετείχε ή υποστήριζε επίσημα τη διαφημιστική καμπάνια.

Dua Lipa has filed a $15 million lawsuit against Samsung for allegedly using her likeness without permission to sell TVs. (Via Variety) pic.twitter.com/HfdqtNSbME — Pop Tingz (@PopTingz) May 10, 2026

Η Ντούα Λίπα δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί ποτέ για τη χρήση της εικόνας της και ξεκαθαρίζει πως δεν θα ενέκρινε μια τέτοια εμπορική συνεργασία χωρίς προηγούμενη συμφωνία και έλεγχο.

Στην αγωγή γίνεται λόγος για «αυθαίρετη και αδιάφορη στάση» από πλευράς της εταιρείας, καθώς, όπως υποστηρίζει η πλευρά της τραγουδίστριας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να σταματήσει η χρήση της φωτογραφίας.

Η αγωγή επισημαίνει ότι η Samsung επωφελήθηκε οικονομικά από την εντύπωση πως η Ντούα Λίπα προωθεί τα προϊόντα της, κάτι που δεν ισχύει.

Η επίμαχη φωτογραφία, σύμφωνα με την τραγουδίστρια, τραβήχτηκε στα παρασκήνια του Austin City Limits Festival το 2024, με την ίδια να διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα. Στο δικόγραφο περιλαμβάνονται επιπλέον και σχόλια χρηστών στα social media, τα οποία, όπως υποστηρίζεται, αποδεικνύουν ότι η παρουσία της στη συσκευασία επηρέασε καταναλωτές να αγοράσουν τις συγκεκριμένες τηλεοράσεις.

(Με πληροφορίες από Variety)