Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε πριν από μερικούς μήνες, ίδρυσε πρόσφατα την TwentyTwo Films Limited, εταιρεία που θα ασχολείται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η 30χρονη ποπ σταρ και ο 35χρονος ηθοποιός κατέχουν ίσα μερίδια στην εταιρεία.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι δήλωσε στη Sun: «Η Ντούα και ο Κάλουμ είναι πολύ φιλόδοξοι και έχουν πολλά σχέδια για κοινά εγχειρήματα. Εκείνη έχει ήδη δοκιμαστεί στο παρελθόν στον κινηματογράφο, αλλά σε νέα πρότζεκτ θέλει να έχει μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Έχουν πολλές ιδέες που πιστεύουν ότι θα πετύχουν. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά οι μηχανές έχουν μπει μπροστά».

Το νέο εγχείρημά τους θυμίζει την πορεία της Μάργκο Ρόμπι και του συζύγου της, παραγωγού Τομ Άκερλι, που ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία LuckyChap, με επιτυχίες όπως το Εγώ, η Τόνια, το Saltburn και το Barbie — στο οποίο μάλιστα συμμετείχε και η Ντούα Λίπα.

Η σχέση της Λίπα με τον Τέρνερ άρχισε να απασχολεί τα μέσα τον Ιανουάριο του 2024, όταν τους είδαν μαζί σε πάρτι μετά την πρεμιέρα της σειράς Masters of Air στο Λονδίνο, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο 35χρονος ηθοποιός. Από τότε, έκαναν αρκετές κοινές εμφανίσεις σε δείπνα και δημόσιες εκδηλώσεις. Τον Ιούλιο του 2024, η Λίπα επιβεβαίωσε τη σχέση τους με μια ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας δύο τρυφερά στιγμιότυπα από το Γκλάστονπερι, όπου εμφανίστηκε live. Τον περασμένο Ιούνιο, η 30χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε σε συνέντευξη στη Vogue ότι αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της.